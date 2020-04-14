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Leonel Ximenes

Siderúrgica doa 78 máquinas de costura para presos produzirem máscaras

Equipamentos da ArcelorMittal Tubarão vão permitir a fabricação de 7,8 mil unidades por dia para os profissionais do sistema de justiça durante a epidemia da Covid-19

Públicado em 

14 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Internos do Centro de Detenção Provisória de Aracruz fabricam máscaras
Internos do Centro de Detenção Provisória de Aracruz fabricam máscaras Crédito: Sejus/Divulgação
ArcelorMittal Tubarão está doando 78 máquinas de costura, via Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), para que os internos do sistema prisional possam fabricar máscaras descartáveis, aventais e toucas para serem usados pelos profissionais do sistema de justiça, incluindo a Polícia Militar, durante a epidemia do novo coronavírus.
Segundo a Sejus, cada presidiário consegue fabricar até 100 máscaras por dia, possibilitando que se produzam 7,8 mil unidades diariamente com essas máquinas de costura.
A demanda do Estado é de 298 mil máscaras descartáveis por mês para esses profissionais. Com essa doação, a meta será atingida com as outras máquinas que já estão sendo utilizadas pelos detentos para fabricar o equipamento de proteção individual.
As máscaras serão disponibilizadas para inspetores penitenciários, agentes socioeducativos, policiais militares e bombeiros.

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Duas fábricas da Sejus que produziam uniformes para o sistema prisional estão agora confeccionando máscaras de proteção para o período de emergência causado pela pandemia.
As máscaras em tecido, recomendadas para pessoas não infectadas, estão sendo confeccionadas no Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL) e no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).
Em Aracruz, segundo a Sejus, as cerca de 5 mil peças que estão sendo fabricadas serão distribuídas entre os servidores da unidade, instituições e asilos do município.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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