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Pandemia no ES

Coronavírus: ArcelorMittal Tubarão confirma contaminação de 3 funcionários

Profissionais foram diagnosticados com a Covid-19 e estão em isolamento, segundo a empresa

Públicado em 

01 abr 2020 às 18:34
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação
A ArcelorMittal Tubarão confirmou nesta quarta-feira (01) que três funcionários, sendo dois diretos e um de uma empresa terceirizada, estão com coronavírus. De acordo com a companhia os três profissionais estão em isolamento e passam bem. 
Em relação aos dois empregados diretos,  a companhia informou que eles apresentaram sintomas, foram atendidos por equipe médica e orientados a ficar em isolamento domiciliar desde o dia 19 de março. "Alguns dos seus familiares, com quem eles tiveram contato antes dos primeiros sintomas, também estão sendo assistidos e monitorados pela empresa", informou a siderúrgica à coluna. 
O outro profissional  que testou positivo para a Covid-19 é de uma empresa terceirizada da SunCoke, que presta serviços para a Arcelor. Ele encontra-se afastado das atividades  desde o dia 19 de março, assim como outros empregados que compartilharam a mesma área de trabalho.
A ArcelorMittal Tubarão reforçou que vem seguindo todos os protocolos das autoridades de saúde e que vem adotando medidas para combater a disseminação do coronavírus. 

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EMPRESA COMPROU MAIS DE 6 MIL KITS PARA TESTES

Diante da expansão do coronavírus e da identificação de casos entre seus profissionais, a ArcelorMittal Tubarão realizou a compra de 6,5 mil kits para testes da Covid-19. De acordo com a empresa, eles virão da China. A data de chegada, entretanto, não foi informada. A Arcelor também não deu detalhes se todos os profissionais serão testados ou somente aqueles que sentirem os sintomas da doença. 

O que disse a ArcelorMittal Tubarão

CONFIRA NA ÍNTEGRA O QUE DISSE A ARCELORMITTAL TUBARÃO SOBRE OS CASOS DA COVID-19

A ArcelorMittal Tubarão informa que dois dos seus empregados tiveram seus testes positivos para o Novo Coronavírus (Covid-19). Eles apresentaram sintomas, foram atendidos por equipe médica e orientados a ficar em isolamento domiciliar desde o dia 19 de março. Todos passam bem e seguem sendo monitorados. Alguns dos seus familiares, com quem eles tiveram contato antes dos primeiros sintomas, também estão sendo assistidos e monitorados pela empresa.

A ArcelorMittal Tubarão acrescenta que, seguindo o seu protocolo de segurança, notificou a Secretaria de Saúde do Espírito Santo e encaminhou para a quarentena os profissionais que tiveram contato com eles, que seguem monitorados e passam bem.

Acrescenta que está acompanhando o caso do empregado terceirizado da SunCoke, cujo teste apresentou resultado positivo para a Covid-19. O empregado encontra-se afastado das atividades desde o dia 19 de março, assim como outros empregados que compartilharam a mesma área de trabalho.

A empresa segue atenta e pronta para prestar todo auxílio que se fizer necessário. Finaliza informando que tem seguido, rigorosamente, todo o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado para controle da disseminação do vírus, incluindo o reforço nas ações de higienização dos espaços internos, distanciamento seguro nos ambientes coletivos, incluindo os refeitórios e transporte, implantação do teletrabalho para a maioria das funções administrativas, acolhimento psicossocial e intensificação de campanhas internas orientativas.

Em relação aos kits para testes da Covid-19, a empresa confirma a compra de 6,5 mil unidades que virão da China.

Confira o posicionamento na íntegra sobre os casos de coronavírus

a

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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