Coronavírus: ArcelorMittal Tubarão confirma contaminação de 3 funcionários

CONFIRA NA ÍNTEGRA O QUE DISSE A ARCELORMITTAL TUBARÃO SOBRE OS CASOS DA COVID-19



A ArcelorMittal Tubarão informa que dois dos seus empregados tiveram seus testes positivos para o Novo Coronavírus (Covid-19). Eles apresentaram sintomas, foram atendidos por equipe médica e orientados a ficar em isolamento domiciliar desde o dia 19 de março. Todos passam bem e seguem sendo monitorados. Alguns dos seus familiares, com quem eles tiveram contato antes dos primeiros sintomas, também estão sendo assistidos e monitorados pela empresa.



A ArcelorMittal Tubarão acrescenta que, seguindo o seu protocolo de segurança, notificou a Secretaria de Saúde do Espírito Santo e encaminhou para a quarentena os profissionais que tiveram contato com eles, que seguem monitorados e passam bem.



Acrescenta que está acompanhando o caso do empregado terceirizado da SunCoke, cujo teste apresentou resultado positivo para a Covid-19. O empregado encontra-se afastado das atividades desde o dia 19 de março, assim como outros empregados que compartilharam a mesma área de trabalho.



A empresa segue atenta e pronta para prestar todo auxílio que se fizer necessário. Finaliza informando que tem seguido, rigorosamente, todo o protocolo orientado pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado para controle da disseminação do vírus, incluindo o reforço nas ações de higienização dos espaços internos, distanciamento seguro nos ambientes coletivos, incluindo os refeitórios e transporte, implantação do teletrabalho para a maioria das funções administrativas, acolhimento psicossocial e intensificação de campanhas internas orientativas.



Em relação aos kits para testes da Covid-19, a empresa confirma a compra de 6,5 mil unidades que virão da China.

