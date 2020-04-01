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Pandemia

Brasil tem 39 novas mortes por coronavírus, e total de óbitos vai a 240

Foram 39 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o segundo maior volume registrado desde o início da emergência pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 17:39

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 17:39

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O Brasil já registra ao menos 240 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (1º).
Foram 39 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o segundo maior volume registrado desde o início da emergência pela Covid-19.
O país também já soma 6836 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 20% em relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 5.717 casos.
O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais.
Apesar disso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem dito que medidas de distanciamento social adotadas em alguns estados já ajudaram a evitar aumento ainda maior nos números.

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