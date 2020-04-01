Brasil tem 39 novas mortes por coronavírus, e total de óbitos vai a 240

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

O Brasil já registra ao menos 240 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (1º).

Foram 39 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o segundo maior volume registrado desde o início da emergência pela Covid-19.

O país também já soma 6836 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 20% em relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 5.717 casos.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais.