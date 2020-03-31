Estaleiro Jurong suspende férias coletivas anunciadas há uma semana

Plataforma construída no Estaleiro Jurong Aracruz Crédito: EJA/Divulgação

Depois de anunciar férias coletivas por causa da pandemia do coronavírus , o Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) voltou atrás e determinou que os empregados se apresentem ao trabalho no próximo dia 6, ou seja, na segunda-feira da semana que vem. A decisão foi informada nesta segunda-feira (30) por meio de um comunicado, enviado pelo presidente da companhia, T. Guhan, aos profissionais.

No documento, é explicado que as férias coletivas que estavam planejadas para acontecer de 1º de abril a 30 de abril foram suspensas. O texto do memorando justifica que “as mudanças de cenário e requisitos para as atividades industriais em todos os Estados do Brasil” fizeram com que as ações definidas pelo EJA em 23 de março fossem revisadas.

Assim, os trabalhadores terão de retomar as atividades no dia 6 de abril, à exceção de empregados com idade acima de 60 anos, grávidas, pessoas identificadas com doença crônica e aprendizes, que cumprirão férias de 6 de abril a 5 de maio de 2020, ainda de acordo com o comunicado, conforme mostra a imagem abaixo.

Comunicado da Jurong sobre suspensão das férias coletivas Crédito: Jurong/Reprodução

REVISÃO

A situação traz preocupação entre profissionais de diferentes áreas. No caso dos empregados do Estaleiro Jurong Aracruz, alguns relataram à coluna que estão preocupados com uma possível transmissão entre eles. "É um risco muito grande para as comunidades, pois tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil e de fora também", ponderou um profissional que preferiu não se identificar. Outro trabalhador lembrou que os profissionais têm contato desde o transporte, passando pelas atividades em cada área até o momento das refeições. "É difícil você não ter o contato."