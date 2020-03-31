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Mudança de planos

Estaleiro Jurong suspende férias coletivas anunciadas há uma semana

Diante da pandemia de coronavírus, estaleiro em Aracruz comunicou suspensão de atividades no dia 23 de março, mas, nesta semana, voltou atrás na decisão

Publicado em 31 de Março de 2020 às 04:00

Públicado em 

31 mar 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Plataforma construída no Estaleiro Jurong Aracruz
Plataforma construída no Estaleiro Jurong Aracruz Crédito: EJA/Divulgação
Depois de anunciar férias coletivas por causa da pandemia do coronavírus, o Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) voltou atrás e determinou que os empregados se apresentem ao trabalho no próximo dia 6, ou seja, na segunda-feira da semana que vem. A decisão foi informada nesta segunda-feira (30) por meio de um comunicado, enviado pelo presidente da companhia, T. Guhan, aos profissionais.
No documento, é explicado que as férias coletivas que estavam planejadas para acontecer de 1º de abril a 30 de abril foram suspensas. O texto do memorando justifica que “as mudanças de cenário e requisitos para as atividades industriais em todos os Estados do Brasil” fizeram com que as ações definidas pelo EJA em 23 de março fossem revisadas.
Assim, os trabalhadores terão de retomar as atividades no dia 6 de abril, à exceção de empregados com idade acima de 60 anos, grávidas, pessoas identificadas com doença crônica e aprendizes, que cumprirão férias de 6 de abril a 5 de maio de 2020, ainda de acordo com o comunicado, conforme mostra a imagem abaixo.
Comunicado da Jurong sobre suspensão das férias coletivas
Comunicado da Jurong sobre suspensão das férias coletivas Crédito: Jurong/Reprodução

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REVISÃO

Assim como o Estaleiro Jurong Aracruz, outras empresas do Espírito Santo estão revisando planos que foram feitos há cerca de 10 dias. Muitos empregadores haviam decidido pela paralisação das operações, com férias coletivas ou compensação de folgas, mas, nos últimos dias, diante da falta de unidade nos discursos federal, estaduais e municipais sobre o isolamento, diversos gestores reavaliaram suas decisões e devem retomar as atividades econômicas em suas empresas, mesmo aquelas que não fazem parte dos setores essenciais.
A situação traz preocupação entre profissionais de diferentes áreas. No caso dos empregados do Estaleiro Jurong Aracruz, alguns relataram à coluna que estão preocupados com uma possível transmissão entre eles.  "É um risco muito grande para as comunidades, pois tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil e de fora também", ponderou um profissional que preferiu não se identificar. Outro trabalhador lembrou que os profissionais têm contato desde o transporte, passando pelas atividades em cada área até o momento das refeições. "É difícil você não ter o contato."
A tensão se tornou ainda maior depois que o município de Aracruz registrou seu primeiro caso de coronavírus. Um funcionário da Suzano testou positivo no último domingo (29).
A coluna procurou, na noite de segunda-feira (30), o Estaleiro Jurong Aracruz por meio de sua assessoria de imprensa, mas até o momento desta publicação não obteve retorno. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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