Coronavírus: presos do ES vão fabricar máscara para policiais e bombeiros

Presos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz fazem máscara de proteção Crédito: Sejus/Divulgação

Policiais militares e civis, bombeiros e profissionais que atuam no sistema prisional do Estado vão receber máscaras de proteção facial fabricadas por presos capixabas. A medida pretende evitar que os agentes da segurança sejam contaminados com o novo coronavírus

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) comprou tecidos, linhas, elástico, fio para costura, arame plastificado e agulhas para confecção de máscara cirúrgica descartável. A compra, avaliada em R$ 335.223, foi publicada na edição desta quarta-feira (08) do Diário Oficial.

A subsecretária de Ressocialização da Sejus, Roberta Ferraz, explicou que, por iniciativa dos seus gestores, o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz e Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL) produzem cerca de 500 máscaras por dia. Segundo ela, os itens seguem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Neste caso, a proteção é feita com materiais doados pela comunidade local. De acordo com Roberta, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) confeccionados pelos internos também estão sendo doados a asilos e aos funcionários do sistema penitenciário local.

Já a produção que vai atender os policiais, bombeiros, inspetores e agentes socioeducativos deve ser iniciada à medida que os insumos forem entregues. A operação vai envolver 100 presos de duas unidades do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, e do Presídio Feminino de Cariacica.

Serão produzidas máscaras descartáveis com o TNT, sob as normas da Anvisa. A ideia é distribuir para todo o setor de segurança pública do Estado. Essas pessoas são daquelas atividades essenciais que não podem parar. Dessa forma, estaremos ajudando a combater a disseminação do vírus, disse Roberta.

A subsecretária explicou que o grupo de trabalho será formado por homens e mulheres que cumprem pena em regime fechado. Eles vão receber um salário mínimo (R$ 1.045) pelo serviço, além do benefício da remissão de pena. Tudo será confeccionado nas fábricas de costura já instaladas nas unidades.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Com uma população prisional estimada de 22.500 presos, a subsecretária de Ressocialização da Sejus, Roberta Ferraz, disse que nenhum caso da Covid-19 foi confirmado nos presídios do Espírito Santo. Segundo ela, algumas medidas adotadas foram o aumento da frequência da limpeza das celas e a suspensão das visitas de familiares.