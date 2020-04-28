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Coronavírus

Diretor-geral da Assembleia Legislativa está com Covid-19

Presidente regional do Republicanos, Roberto Carneiro confirmou que seu teste deu positivo para a doença na última sexta-feira (24). Ele está em isolamento domiciliar há cerca de 15 dias

Públicado em 

28 abr 2020 às 16:47
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Roberto Carneiro, diretor-geral da Assembleia
Roberto Carneiro, diretor-geral da Assembleia, é presidente do Republicanos no Estado. Outros membros do partido também contraíram Covid-19 antes dele Crédito: Assembleia Legislativa
O diretor-geral da Assembleia Legislativa, Roberto Carneiro, foi infectado com o novo coronavírus e está em isolamento domiciliar total. O próprio confirmou isso à coluna, na tarde desta terça-feira (28). Segundo Carneiro, ele realizou um teste em um laboratório particular, cujo resultado saiu na última sexta-feira (24): positivo para Covid-19.
O presidente da Assembleia, Erick Musso, e o deputado estadual Lorenzo Pazolini também contraíram o novo coronavírus e enfrentaram a Covid-19.
Carneiro é o presidente regional do partido Republicanos, o mesmo de Erick e Pazolini (este, filiado por ele no dia 3 de abril). Também é a sigla do deputado federal Amaro Neto.
A informação sobre o estado de Carneiro foi trazida a público por alguns deputados durante a sessão online realizada na manhã desta terça-feira. Entre eles, o próprio Pazolini, que disse o seguinte:
"Eu passei por isso, o presidente Erick Musso passou por isso, o nosso diretor-geral Roberto Carneiro passou por isso. Algo está errado. Algo não está sendo bem executado, com todo o respeito. Não sou profissional da área. Não sei qual é a solução. Nós precisamos repensar. Não é possível que nós tenhamos número maior de mortes que o Estado de Minas Gerais, que tem 21 milhões de habitantes."
Outros deputados, como Bruno Lamas (PSB), Marcelo Santos (Pode), Janete de Sá (PMN) e Alexandre Xambinho (PL), também mencionaram a situação do diretor-geral da Assembleia e se solidarizaram com ele.

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O RELATO DE ROBERTO CARNEIRO

Roberto Carneiro conta que, há cerca de 15 dias, começou a sentir alguns sintomas brandos associados à Covid-19, como certo cansaço e, principalmente, perda do olfato e do paladar. Após ligar para um parente que é infectologista, chegou a ir duas vezes a uma clínica particular.
Na primeira, o diagnóstico foi de sinusite. Na segunda, ele já desconfiando fortemente de que pudesse ter contraído o coronavírus, chegou a insistir na realização dos testes. Segundo ele, como seus sintomas eram amenos, os médicos que o atenderam optaram por não testá-lo – devido à priorização de testes para casos considerados mais graves.
Carneiro decidiu, então, recorrer a um laboratório, onde enfim foi submetido ao teste para Covid-19, ao custo de cerca de R$ 380,00. Ante o resultado positivo, na última sexta-feira, passou a intensificar os cuidados que já vinha tomando. Em sua residência, tem passado os dias em um cômodo à parte, separado da mulher e dos dois filhos pequenos. Os três estão assintomáticos. “Estou isolado há cerca de 15 dias”, conta ele.
Confira o relato completo do diretor-geral da Assembleia:

"Decidi pagar pelo teste em um laboratório particular"

Há 15 dias, quando os testes do Erick e do Pazolini deram positivo, eu estava sentindo um cansaço, um incômodo. Fui então em uma clínica particular. Realizei alguns exames, como raio-x. Os médicos diagnosticaram um indicativo de sinusite, catarro na testa, e me prescreveram um antibiótico, que passei a tomar.

Passei uns três, quatro dias em casa. Um dia pedi uma comida japonesa. Minha mulher e meus filhos comentavam: “Isso está bom, isso não está”... E eu não estava sentindo o gosto de nada! No dia seguinte, minha esposa comentou que tínhamos que levar nossa cadela para tomar banho, porque já estava começando a cheirar mal. E eu não sentia o cheiro dela! Liguei, então, para um primo meu que é infectologista no Rio de Janeiro. Ele me disse que sintomas de perda de olfato e paladar são muito característicos da Covid-19.

Então, fui na Central da Covid-19 da clínica particular, na Leitão da Silva, e pedi, até insisti, para fazer o teste. Como meus sintomas eram brandos, a médica que me atendeu disse que não e me mandou de volta para casa. Até pensei que pudessem estar faltando testes lá. Cheguei a ligar para a Secretaria de Saúde. Eles falaram que não está faltando. Esse é o protocolo mesmo. Eles priorizam os testes para pessoas dos grupos de risco e com sintomas mais graves.

Aí resolvi fazer o teste particular. O resultado demorou seis dias e deu positivo. Nessa “brincadeira”, entre eu começar a sentir os sintomas e obter o resultado do teste, se passaram 11, 12 dias. Eu não tive febre nem falta de ar, só sintomas brandos. Isso, além do diagnóstico inicial de sinusite, deixou tudo muito confuso para nós.

Estou praticamente sem sair de casa há cerca de 15 dias. Desde o resultado positivo, fico num cômodo à parte. Estou ocupando o quarto do meu filho. Faço as refeições em separado. Minha mulher e filhos estão assintomáticos.

Quanto ao trabalho, obviamente que isso restringe um pouco. Mas as reuniões de diretoria têm sido realizadas no mesmo modelo das sessões plenárias online. Estamos fazendo reuniões de duas a três vezes por semana.

Roberto Carneiro

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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