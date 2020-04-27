Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Secretário da Justiça do ES explica rotina nos presídios após coronavírus
Pandemia de Covid-19

Secretário da Justiça do ES explica rotina nos presídios após coronavírus

Secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, explicou como a secretaria tem trabalhado para evitar novas transmissões e deu detalhes dos registros dentro do sistema prisional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 08:25

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 08:25

Luiz Carlos Cruz, secretário estadual de Justiça
O secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz, disse que a Sejus trabalha e orienta os profissionais a reforçarem os protocolos de segurança nos presídios do ES  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Espírito Santo contabiliza seis casos de infecção por coronavírus dentro dos presídios do Espírito Santo e uma morte já foi provocada pela doença. O óbito foi contabilizado na última semana e a vítima era um detento do Complexo de Viana, porém estava em prisão domiciliar por apresentar comorbidades.

Veja Também

Curado do coronavírus, capixaba é aplaudido ao deixar hospital nos EUA

Prefeitura da Serra vai distribuir 750 mil kits de limpeza contra coronavírus

Quartel do Corpo de Bombeiros passa por desinfecção contra o coronavírus

O secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (27), detalhou os casos existentes e explicou que a morte não ocorreu dentro do sistema prisional.
Secretário da Justiça do ES explica rotina nos presídios após coronavírus
"Hoje temos seis casos confirmados e essa morte ocorrida não foi detectada dentro do sistema prisional. Esse caso não entra na contabilização dos seis existentes. O preso que veio a óbito, já estava em casa desde o dia 15 (de abril) e veio a falecer no Jayme (Hospital Dr. Jayme Santos Neves, de referência para coronavírus na Serra) no dia 22. Ele foi para o regime domiciliar, foi monitorado pela tornozeleira eletrônica, mas apresentou agravamento do estado de saúde já estando em casa", especificou o secretário.

Veja Também

ES supera número de 500 profissionais da saúde com coronavírus

ES tem 70% dos leitos de UTI para pacientes do coronavírus ocupados

Vídeo: Curado da Covid-19 é aplaudido após alta na Serra

O chefe da pasta da Justiça também deu detalhes das medidas preventivas nos presídios, além de apontar as prováveis causas para a contaminação de internos.
"Desde o início (da pandemia), estamos seguindo as recomendações do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) principalmente e fizemos uma relação de todos os presos que poderiam estar em grupos de risco, por apresentar idade avançada ou os dois fatores juntos. Isso foi encaminhado e dado publicidade tanto para a Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário. Criamos um protocolo de saúde para a Covid-19 e nele previa as formas de transmissão, seja local, importada ou comunitária e, por isso, as visitas ficaram abertas até o nível de transmissão local. Desde que passou a ser comunitária, a visitação foi encerrada", salientou Luiz Carlos Cruz.

PROTEÇÃO AOS INSPETORES

Além dos detentos, a preocupação da doença também paira sobre os profissionais que atuam dentro dos presídios. A Associação dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo indica que o medo é um fator presente, especialmente em decorrência da pandemia, além da rotina já perigosa da profissão. O secretário estadual também especificou como são os procedimentos para que se garanta a segurança da saúde também dos agentes.
Complexo Prisional de Viana
Seis detentos do sistema prisional do estado testaram positivo para Covid-19 Crédito: Divulgação/Sejus
"Como todos nós, a grande prevenção da doença é a higienização de mãos com água e sabão, o uso de álcool em gel e máscaras. O medo maior é o inspetor penitenciário transmitir para os presos, já que eles estão em isolamento. Então todo o equipamento de EPI foi distribuído e a conscientização da rotina em relação aos protocolos de higiene são repassadas de forma exaustiva", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados