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Coronavírus

Quartel do Corpo de Bombeiros passa por desinfecção contra o coronavírus

Medida é realizada no prédio, em viaturas e nas ambulâncias da corporação de forma gratuita por uma empresa do ramo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 20:03

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 20:03

Quartel dos bombeiros recebe higienização nesta segunda-feira (27)
Quartel dos bombeiros recebe higienização nesta segunda-feira (27) Crédito: Truly Nolen
Com o objetivo de ajudar quem também está na linha de frente do combate ao novo coronavírus, uma empresa decidiu realizar a desinfecção do quartel do Corpo de Bombeiros de forma gratuita. Um dos atendimentos será nesta segunda-feira (27), a partir das 9h da manhã, com duração aproximada de 3 horas.
De acordo com Rômulo Carvalho, gestor geral da empresa de controle de pragas, dedetização e prevenção, a ação desenvolvida visa a ajudar aqueles que estão atuando no combate à doença. "Nós utilizamos o quaternário de amônio da quinta geração com peróxido de hidrogênio para deixar os ambientes higienizados, livres de vírus e bactérias. Esta ação é uma importante arma neste momento de coronavírus. Escolhemos os bombeiros justamente porque eles nunca param, vão às ruas e operam na linha de frente", relatou.
A iniciativa é realizada duas vezes por semana , desde 17 de abril e vai até 15 de maio. Abrange todas as instalações do quartel, incluindo as áreas administrativas, bem como carros dos bombeiros e ambulâncias. Nesta segunda-feira (27) haverá dez pessoas envolvidas na ação. Segundo Carvalho, nas áreas em que os produtos estiverem sendo aplicados, os agentes devem ficar afastados e voltar apenas após a aplicação.

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