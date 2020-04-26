Quartel do Corpo de Bombeiros passa por desinfecção contra o coronavírus

Com o objetivo de ajudar quem também está na linha de frente do combate ao novo coronavírus, uma empresa decidiu realizar a desinfecção do quartel do Corpo de Bombeiros de forma gratuita. Um dos atendimentos será nesta segunda-feira (27), a partir das 9h da manhã, com duração aproximada de 3 horas.
De acordo com Rômulo Carvalho, gestor geral da empresa de controle de pragas, dedetização e prevenção, a ação desenvolvida visa a ajudar aqueles que estão atuando no combate à doença. "Nós utilizamos o quaternário de amônio da quinta geração com peróxido de hidrogênio para deixar os ambientes higienizados, livres de vírus e bactérias. Esta ação é uma importante arma neste momento de coronavírus. Escolhemos os bombeiros justamente porque eles nunca param, vão às ruas e operam na linha de frente", relatou.
A iniciativa é realizada duas vezes por semana , desde 17 de abril e vai até 15 de maio. Abrange todas as instalações do quartel, incluindo as áreas administrativas, bem como carros dos bombeiros e ambulâncias. Nesta segunda-feira (27) haverá dez pessoas envolvidas na ação. Segundo Carvalho, nas áreas em que os produtos estiverem sendo aplicados, os agentes devem ficar afastados e voltar apenas após a aplicação.