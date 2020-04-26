Quartel do Corpo de Bombeiros passa por desinfecção contra o coronavírus

De acordo com Rômulo Carvalho, gestor geral da empresa de controle de pragas, dedetização e prevenção, a ação desenvolvida visa a ajudar aqueles que estão atuando no combate à doença. "Nós utilizamos o quaternário de amônio da quinta geração com peróxido de hidrogênio para deixar os ambientes higienizados, livres de vírus e bactérias. Esta ação é uma importante arma neste momento de coronavírus. Escolhemos os bombeiros justamente porque eles nunca param, vão às ruas e operam na linha de frente", relatou.