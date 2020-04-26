Cartilha orienta como mulheres vítimas de violência devem agir na quarentena

Carilha com informações para mulheres em situação de violência doméstica Crédito: Divulgação

No cenário de isolamento decorrente da pandemia do novo coronavírus , mulheres que são vítimas de violência doméstica acabam se tornando ainda mais vulneráveis, já que passam a conviver quase em tempo integral com os agressores. É neste sentido que são realizadas novas intervenções, algumas em tom emergencial. Unidas com o propósito de ampliar a circulação de informações sobre canais e locais de atendimento às vítimas, além de indicar ao governo novas formas de atuação, quatro capixabas se uniram e criaram o projeto "Juntas e Seguras" , o qual lançou neste sábado (25) uma cartilha para ajudar mulheres vítimas de violência.

Arquivos & Anexos Cartilha "Juntas e seguras" Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

COMO FUNCIONA O PROJETO?

De acordo com a idealizadora, Renata Bravo, o projeto surgiu da constatação do crescimento da violência de gênero durante a pandemia. "Tenho pensado em como a gente vê a violência em tempos da Covid-19. Desde o início, tenho acompanhando o noticiário de fora e as recomendações da ONU e percebi que os governos brasileiros, em especial o federal, não estão tomando providências com relação à resposta a este tipo de violência durante a pandemia. Nossa proposta é, junto a outras iniciativas da sociedade civil, como atendimento por telefone e Whatsapp, ampliar a informação como uma das principais ferramentas que podemos ter neste momento", afirmou.

A proposta elaborada pelas quatro capixabas foi materializada em dois produtos principais, sendo um deles a cartilha informativa e o outro um plano de ações a ser apresentado aos governos, à Justiça e à iniciativa privada.

A CARTILHA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A cartilha elaborada por meio do projeto Juntas e Seguras já está em circulação por meio do Whatsapp e do Instagram . "Queremos dar às mulheres capixabas alguns exemplos, explicados de forma simples, de como elas podem estar sofrendo violência. Queremos que o material chegue a todas as classes, para pessoas com vários níveis de acesso à informação", explicou Renata.

Ilustrações foram feitas ao longo da cartilha Crédito: Divulgação

"Para elaborar a cartilha, colhemos informações que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o governo estadual estavam divulgando de forma separada. A partir daí, juntamos estas informações e disponibilizamos telefones e endereços de delegacias. Um dos dados levantados recentemente é que os índices de denúncia de agressões caíram e um dos fatores para isso pode ser que, por exemplo, na rota do trabalho que estas mulheres faziam, poderiam parar na delegacia, o que agora não é mais possível. Então a cartilha se presta a dar uma resposta à violência que já existe" Renata Bravo - Professora Universitária

O PLANO DE AÇÕES

No sentido do plano de ações traçado pelo coletivo de mulheres, a ideia é apresentar rotinas aos governos do Estado e dos municípios e ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, de como agir em conjunto à iniciativa privada e à sociedade civil durante a pandemia do novo coronavírus e enfrentar a violência de gênero.

Assim, o plano traz diretrizes para a ação conjunta, com a sugestão de criação de um código de emergência, de linha específica para o atendimento de ocorrências de violência doméstica contra mulher, além do uso, por exemplo, de hotéis e pousadas para o abrigamento de mulheres que necessitem se afastar do lar.

"Alguns países criaram alguns códigos para as mulheres, como a Argentina, a França e a Espanha, em que uma expressão é dita na farmácia e os funcionários logo entendem que aquelas pessoas são vítimas de violência. O nosso código poderia ser "álcool 180", nos supermercados, por exemplo. Para isso teríamos que ter uma capacitação para os funcionários e contar com a adesão do governo", ressaltou a professora universitária.

FEEDBACK

Segundo Karla Coser, uma das envolvidas na elaboração do projeto, a ideia é trazer, em especial na cartilha, o resultado do trabalho de mulheres que se uniram, falando de maneira acessível e lúdica, com o uso de imagens acolhedoras. "Recebemos esse feedback de algumas pessoas, de que a ilustração demonstra acolhimento e é justamente que essas mulheres, vítimas de agressões, precisam, já que enfrentam graves dificuldades no lugar em que deveriam se sentir mais seguras, que é a própria casa", disse.