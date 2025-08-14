Morreu nesta quinta-feira (14), aos 74 anos, o sociólogo Michel Misse, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e referência nacional em estudos sobre violência, criminalidade e segurança pública. A informação foi divulgada no site oficial da Universidade, que se solidarizou com os familiares e amigos do professor. "Michel Misse deixa um legado inestimável para a Universidade, para gerações de alunos que ajudou a formar, para a sociedade e para as Ciências Sociais", diz a publicação.

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, Misse tinha câncer no pulmão e estava internado desde o final do mês de julho. Ele deixa a companheira, Joana Vargas, três filhos e dois netos. Enquanto sociólogo, atuou como professor na UFRJ entre os anos de 1978 a 2018 e participou ativamente das atividades da Universidade, além de publicar obras de destaque como "Malandros, marginais e vagabundos" e "Crime e violência no Brasil contemporâneo".

Por meio das redes sociais, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, publicou uma nota de pesar. "Lamento profundamente o falecimento do sociólogo cachoeirense Michel Misse, referência nacional nas áreas de violência, criminalidade e segurança pública. Sua trajetória acadêmica e sua contribuição para o Brasil são motivo de orgulho para nossa cidade. Me solidarizo com familiares e amigos neste momento de dor", disse.

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim também lamentou a perda do professor. “Michel Misse foi um orgulho para nossa cidade. Sua trajetória acadêmica e sua contribuição para o debate sobre segurança pública ultrapassaram fronteiras, mas ele nunca deixou de levar consigo o nome de Cachoeiro. É uma perda irreparável para a ciência e para todos nós”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, vereador Alexandre Maitan (União Brasil).

O velório vai acontecer na sexta-feira (15), das 10h às 15h, no Ifcs/UFRJ, unidade da qual foi diretor entre 1990 e 1993, no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

