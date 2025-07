Morre aos 55 anos Bosquinho, ex-prefeito de Vargem Alta

Morreu, nesta quinta-feira (31), o ex-prefeito de Vargem Alta e atual subsecretário de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Espírito Santo, João Bosco Dias, aos 55 anos. O político, que era conhecido como Bosquinho, estava internado em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim . A causa da morte não foi informada pela família.

A Câmara de Vereadores do município também prestou homenagem pela manhã nas redes sociais. “Bosco Dias foi um importante nome da vida pública vargem-altense, tendo exercido com dedicação e compromisso os cargos de vereador por três mandatos, presidente da Câmara por dois biênios e ex-prefeito municipal, sempre atuando em prol do desenvolvimento da cidade e do bem-estar da população”.