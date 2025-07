Taxação dos EUA

Temos que continuar à mesa e defender nossos interesses, diz Casagrande sobre tarifaço

O chefe do Executivo estadual afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do decreto do presidente norte-americano

Publicado em 30 de julho de 2025 às 21:35

Renato Casagrande afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do decreto dos EUA Crédito: Ricardo Medeiros

O chefe do Executivo estadual afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do decreto do presidente norte-americano. Segundo ele, apesar de alguns produtos de destaque da economia capixaba terem ficado fora do tarifaço, como o aço, a celulose e parte das rochas ornamentais, é importante que as negociações continuem. O governador lembrou que o café, destaque no agronegócio do Estado, não escapou da taxação dos EUA.>

"Precisamos continuar à mesa, defendendo a soberania do Brasil e, ao mesmo tempo, sendo pragmáticos e defendendo os interesses do Brasil e do Espírito Santo na área econômica. O nosso comitê vai continuar as reuniões com setores, articulando para que a gente possa colaborar com o Brasil e preservar os empregos do Espírito Santo", afirma o governador na postagem.>

