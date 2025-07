O pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, cofundador e presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), deixa para os fiéis um legado de fé e serviços para a comunidade. O líder religioso morreu na madrugada deste sábado (5), aos 93 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Ele havia sido internado na noite da última terça-feira (1º) e chegou a passar por alguns procedimentos, mas não resistiu. O velório será realizado a partir das 16 horas, no Maanaim de Carapina, na Serra, e o enterro será neste domingo (6), em Ponta da Fruta, em Vila Velha.

O gerente de comunicação da ICM, pastor Josias Junior, destaca a atuação profissional do pastor Gedelti Gueiros, formado em Odontologia pela Ufes, e sua participação social, que mereceram decretação de luto oficial por prefeituras da Grande Vitória e do governo do Estado, mas sobretudo ressalta a liderança religiosa do presidente da ICM.

Pastor Josias Junior Gerente de Comunicação da Igreja Cristã Maranata É um homem que nos deixou um legado notável de fidelidade aos preceitos bíblicos, de liderança, voluntariado, amor e zelo pela causa

Josias lembra que o pastor Gedelti nasceu numa família de formação evangélica, mas que, em determinado momento de sua vida, ele e outros membros da igreja que frequentavam entenderam que a vivência com Deus poderia ir além do que experimentavam até aquele momento. Então, em janeiro de 1968, fundaram a Maranata, em Vila Velha. E, ao longo desses 57 anos, esteve dedicado a transmitir a mensagem de fé.

O pastor Josias afirma que os membros da Igreja Maranata estão consternados pela morte de seu líder, mas, com fé nas escrituras sagradas, acreditam na vida eterna para aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus.

"A morte é um problema para nós que ficamos, mas a Bíblia é muito clara ao abordar isso. No momento de partida dessa vida, para os que são fiéis ao caminho, que é o próprio Jesus, há uma eternidade preparada por Deus. Esse é o nosso entendimento. O apóstolo Paulo, numa das cartas, deixa isso registrado: 'combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé'. Entre nós há o vazio, a saudade, mas estamos certos que ele está recebendo o galardão (recompensa) pela sua vida, pela postura diante de Deus", ressalta.

Tanto é assim que as atividades da ICM estão mantidas ao longo deste sábado, inclusive porque este era um posicionamento do pastor Gedelti de que a igreja mantivesse a programação normal no dia de sua morte.

O velório vai ser aberto ao público, no Maanaim de Carapina - ao lado do Parque de Exposições, a partir das 16 horas. Neste domingo, às 13 horas, haverá o culto de despedida. De lá, o caixão será transportado em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O sepultamento está previsto para as 16 horas. Além de milhares de fiéis, o pastor Gedelti Gueiros deixa uma filha e dois netos.

Trajetória

Conforme informações do colunista Leonel Ximenes, a Igreja Maranata declara que tem mais de 1 milhão de membros e mais de 5 mil templos no Brasil e no exterior. Seu nome foi retirado da Bíblia em alusão à mensagem de que Jesus voltará. A denominação Igreja Cristã Maranata (ICM), usada hoje, foi oficialmente adotada em 1980.

Gedelti Gueiros nasceu em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), em 19 de novembro de 1931. Ele se mudou ainda criança com a família para Vila Velha, onde iniciou seu trabalho na divulgação do evangelho na década de 1960. Formado em Odontologia pela Ufes, Gedelti atuou como monitor e, posteriormente, como professor assistente na instituição.

Em uma pregação recente, o pastor ressaltou a necessidade urgente de as pessoas, em meio a tantas crises e tragédias, valorizarem a alma: "Temos de valorizar a alma. Ela aspira pelo Deus vivo, e a razão, pela religião".

Sobre o cristianismo e o ato de sentir Deus, Gedelti Gueiros enfatizou: "O cristianismo perdeu algumas coisas. Perdeu o mistério. O Evangelho é um mistério. Você não sabe o que é Deus, você o sente no seu coração. O cristianismo é profético. Aquilo que está acontecendo está na Bíblia. A igreja é mestra quando ela está ligada ao projeto da eternidade. Existe um projeto e precisamos entendê-lo".

Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte do líder religioso e anunciou que vai decretar luto oficial de três dias no Estado. " Um homem de fé, que dedicou sua vida ao Evangelho e tocou milhares de pessoas com sua missão. Minha solidariedade à família e à Igreja Maranata", disse o governador sobre o presidente da Maranata.

A nota de pesar do governador Casagrande. Crédito: Divulgação

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também decretou luto oficial de três dias na Capital pela morte do pastor Gedelti. "A Prefeitura de Vitória se solidariza com os familiares, amigos e membros da Igreja Cristã Maranata, reconhecendo a grande perda que representa a partida do pastor Gedelti Gueiros para toda a sociedade capixaba. Sua vida permanecerá como exemplo de fé, sabedoria e dedicação ao bem comum", diz nota oficial da PMV.

O prefeito de Vila Velha, Arnadinho Borgo, também decretou luto oficial de três dias na cidade e também manifestou apoio aos familiares e religiosos.

"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do pastor Gedelti Gueiros, fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata. Em 1968, ele deu início, em Vila Velha, a um movimento de fé que ultrapassou fronteiras e, hoje, reúne mais de 1 milhão de fiéis no Brasil e no exterior. Gedelti deixa um legado espiritual profundo, marcado pela dedicação à obra de Deus e à edificação da comunidade cristã. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos e à comunidade da Igreja Cristã Maranata".

