Menina capixaba superdotada é medalhista em competição internacional de Matemática

Aos 9 anos, Maria Antônia Machado Perim acumula premiações em olimpíadas estudantis dentro e fora do Brasil

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:24

 - Atualizado há 26 minutos

Aos 9 anos, Maria Antônia Machado Perim acumula premiações em olimpíadas estudantis

Com apenas nove anos, Maria Antônia Machado Perim, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já colocou o Estado no mapa da matemática mundial. A capixabinha conquistou, em julho, medalha de prata na Copernicus, uma das maiores competições do mundo e reuniu mais de 600 participantes de vários países, dentro da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Aos 9 anos, Maria Antônia Machado Perim acumula premiações em olimpíadas estudantis dentro e fora do Brasil

Menina capixaba superdotada é medalhista em competição internacional de Matemática

"Tava (sic) muito difícil, porque eles mudaram o cronograma de uma hora para outra. Antes, eram 20 questões de múltipla escolha, depois, todas passaram a ser".

E, mesmo com as dificuldades, ficou muito bem colocada. O interesse pela matemática surgiu cedo. Fã de desafios de lógica, Maria, que tem um QI (quociente de inteligência) de 150, muito acima da média, teve a superdotação descoberta quando tinha apenas dois anos.

Menina Maria Antônia Machado Perim sentada, ao lado de medalhas que conquistou em competições de matemática
Maria Antônia Machado Perim acumula premiações em olimpíadas estudantis dentro e fora do Brasil Crédito: Matheus Martins

A rotina de estudos e competições é intensa. Apenas neste mês de agosto, a menina participará de quatro olimpíadas de Matemática, segundo a mãe Flávia Machado Mariano.

“É uma atrás da outra. Vai fazer OBMEP Mirim, faz internacional, faz no Brasil… Para a gente, ela tem uma válvula de escape onde ela tem um reconhecimento, porque a superdotação faz a pessoa se sentir um pouco diferente, e ela se encontrou (na matemática).”

E o esforço tem dado resultados. Além da Copernicus, Maria Antônia acumula medalhas em disputas internacionais, como em Singapura e Tailândia, e nacionais. O segredo, segundo a criança, é simples, e nem envolve superdotação.

“É só começar. Estudar e ter disciplina”, frisou a pequena, que, nesta quinta-feira (14), embarca para São Paulo, onde participará de mais um desafio, na Universidade de Campinas, no fim de semana.

