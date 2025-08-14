Insuportável

Rua vira 'rio de esgoto' após vazamento da Cesan em Vila Velha

Testemunhas contaram que vazamento começou durante a madrugada. Água suja saía de estação elevatória de esgoto bruto da Cesan

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:15

Moradores ficaram ilhados após uma rua de Vila Velha, na Grande Vitória, amanhecer completamente tomada pelo esgoto nesta quinta-feira (14). O Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, mostrou ao vivo a água suja saindo de uma estação elevatória de esgoto bruto da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) no bairro Jardim Guaranhuns.

Nas imagens (veja acima) é possível ver o esgoto vazando de forma contínua da estação. A Cesan informou que enviaria uma equipe técnica e operacional ao local e que o problema ocorre com frequência devido ao descarte irregular de lixo.

"Geralmente a gente tem um problema nas tampas de esgoto que ficam no meio da rua que vazam e a recorrência que tem é devido ao lixo que acaba obstruindo as bombas. Mas problema como de hoje, dentro da estação dessa forma que aconteceu, é algo inédito para nós. Assim que conseguirmos realizar as manutenções, iremos identificar o que provocou esse incidente", destacou o técnico de responsabilidade social da Cesan, Cássio dos Santos.

Transtorno para moradores

Os residentes do bairro disseram que o vazamento começou durante a madrugada, e por volta das 5h30 a rua já estava alagada, com a água entrando nas casas de algumas pessoas.

Vazamento da Cesan deixa ruas inundadas no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Crédito: Deyvison Reis

Ainda segundo os moradores, a situação aconteceu com frequência, principalmente após quedas de energia. A moradora Nilda Figueiredo contou que começou a ouvir um barulho de vazamento por volta das 2h e desde então passou a noite sem dormir com medo da água entrar na casa.

"A minha manhã foi péssima, a noite toda vigiando se a água ia entrar na minha casa, tive que pedir ajuda a vizinhos. Sempre tive problema grave com a Cesan, estou acostumada a ficar dentro da água, mas geralmente é água limpa. Mas se essa suja de hoje entrar, como eu vou me virar? Tenho fibromialgia, não tenho força para puxar a água, então o vizinho me ajuda, a outra vizinha traz comida", relatou.

Um problema na estação da Cesan deixou moradores em meio ao esgoto em Guaranhuns, em Vila Velha Crédito: Deyvison Reis

Uma mulher na varanda contou que o filho precisou colocar sacolas nos pés para sair de casa e ir para o trabalho nesta quinta.

A Cesan disse que notificou a empresa que opera o sistema de esgotamento sanitário da cidade, a Ambiental Vila Velha, para adotar providências imediatas para correção do problema.

Informou ainda que os trabalhos para reparo estão sendo realizados ao longo desta quinta-feira, e a equipe de fiscalização da Cesan está acompanhando para assegurar a conclusão dos serviços.

Técnicos atuam com caminhões jato-vácuo para limpeza da região, bem como profissionais da área social da empresa, para atendimento e apoio aos moradores.

