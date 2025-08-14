Home
Rua vira 'rio de esgoto' após vazamento da Cesan em Vila Velha

Testemunhas contaram que vazamento começou durante a madrugada. Água suja saía de estação elevatória de esgoto bruto da Cesan

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:15

Testemunhas contaram que vazamento começou durante a madrugada de quinta-feira (14). Água suja saía de estação elevatória de esgoto bruto da Cesan.

Moradores ficaram ilhados após uma rua de Vila Velha, na Grande Vitória, amanhecer completamente tomada pelo esgoto nesta quinta-feira (14). O Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, mostrou ao vivo a água suja saindo de uma estação elevatória de esgoto bruto da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) no bairro Jardim Guaranhuns.

Nas imagens (veja acima) é possível ver o esgoto vazando de forma contínua da estação. A Cesan informou que enviaria uma equipe técnica e operacional ao local e que o problema ocorre com frequência devido ao descarte irregular de lixo.

"Geralmente a gente tem um problema nas tampas de esgoto que ficam no meio da rua que vazam e a recorrência que tem é devido ao lixo que acaba obstruindo as bombas. Mas problema como de hoje, dentro da estação dessa forma que aconteceu, é algo inédito para nós. Assim que conseguirmos realizar as manutenções, iremos identificar o que provocou esse incidente", destacou o técnico de responsabilidade social da Cesan, Cássio dos Santos.

Transtorno para moradores

Os residentes do bairro disseram que o vazamento começou durante a madrugada, e por volta das 5h30 a rua já estava alagada, com a água entrando nas casas de algumas pessoas.

Vazamento da Cesan deixa ruas inundadas no bairro Guaranhuns, em Vila Velha.
Vazamento da Cesan deixa ruas inundadas no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Crédito: Deyvison Reis

Ainda segundo os moradores, a situação aconteceu com frequência, principalmente após quedas de energia. A moradora Nilda Figueiredo contou que começou a ouvir um barulho de vazamento por volta das 2h e desde então passou a noite sem dormir com medo da água entrar na casa.

"A minha manhã foi péssima, a noite toda vigiando se a água ia entrar na minha casa, tive que pedir ajuda a vizinhos. Sempre tive problema grave com a Cesan, estou acostumada a ficar dentro da água, mas geralmente é água limpa. Mas se essa suja de hoje entrar, como eu vou me virar? Tenho fibromialgia, não tenho força para puxar a água, então o vizinho me ajuda, a outra vizinha traz comida", relatou.

Vazamento da Cesan deixa ruas inundadas no bairro Guaranhuns, em Vila Velha.
Um problema na estação da Cesan deixou moradores em meio ao esgoto em Guaranhuns, em Vila Velha Crédito: Deyvison Reis

Uma mulher na varanda contou que o filho precisou colocar sacolas nos pés para sair de casa e ir para o trabalho nesta quinta.

A Cesan disse que notificou a empresa que opera o sistema de esgotamento sanitário da cidade, a Ambiental Vila Velha, para adotar providências imediatas para correção do problema.

Informou ainda que os trabalhos para reparo estão sendo realizados ao longo desta quinta-feira, e a equipe de fiscalização da Cesan está acompanhando para assegurar a conclusão dos serviços.

Técnicos atuam com caminhões jato-vácuo para limpeza da região, bem como profissionais da área social da empresa, para atendimento e apoio aos moradores.

