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Otimismo

Vídeo: Curado da Covid-19 é aplaudido após alta na Serra

De acordo com a Sesa, o homem de 54 anos, morador de Fundão, ficou internado durante oito dias no Hospital Estadual Dório Silva, em Laranjeiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 17:56

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 17:56

Serra - ES - Hospital Dório Silva
Serra - ES - Hospital Dório Silva Crédito: Vitor Jubini
Diante do cenário atual de pandemia, uma notícia alegrou o dia dos capixabas e fez com que um vídeo divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) viralizasse. A boa nova foi a alta de um paciente de 54 anos, morador de Fundão, município da Grande Vitória, neste domingo (26) do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, após ter sido curado da Covid-19. De acordo com a Sesa, o homem ficou hospitalizado durante oito dias.
O paciente se despediu ao som de aplausos da equipe de profissionais da saúde responsável pelos seus cuidados, o que fez com que ele parasse para agradecer o empenho e dedicação, ressaltando o profissionalismo do tratamento recebido no centro hospitalar.
Curado de covid-19 é aplaudido em hospital da Serra
Curado de covid-19 é aplaudido em hospital da Serra Crédito: Reprodução vídeo

CORONEL WAGNER BORGES COMPARTILHA VÍDEO NAS REDES SOCIAIS

O Tenente-coronal Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar, compartilhou o vídeo em suas redes sociais e destacou o trabalho que vem sendo realizado em conjunto com a Polícia Militar, com as Forças Armadas e pelo Governo do Estado.
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Hoje um homem teve alta hospitalar depois de passar alguns dias internado no Hospital Jaime dos Santos Neves, em virtude de ter contraído o coronavirus. Quando ele chegou não tinha certeza de voltar vivo para casa. O amor, o cuidado e o profissionalismo que os profissionais de saúde tiveram com ele foi fundamental para sua completa recuperação. O Centro de Comando e Controle Para Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus tem trabalhado 24h por amor à vida. Participam diretamente do Centro o Corpo de Bombeiros Militar, a Policia Militar, Marinha, Exército, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Saúde e varios outros departamentos de governo. Nossa orientação é para que façamos prevenção utilizando máscaras e fazendo a limpeza das mãos em casa com água e sabão e fora de casa com álcool em gel. Prevenção Salva!

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