Vídeo: Curado da Covid-19 é aplaudido após alta na Serra

Diante do cenário atual de pandemia, uma notícia alegrou o dia dos capixabas e fez com que um vídeo divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) viralizasse. A boa nova foi a alta de um paciente de 54 anos, morador de Fundão, município da Grande Vitória, neste domingo (26) do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, após ter sido curado da Covid-19. De acordo com a Sesa, o homem ficou hospitalizado durante oito dias.
O paciente se despediu ao som de aplausos da equipe de profissionais da saúde responsável pelos seus cuidados, o que fez com que ele parasse para agradecer o empenho e dedicação, ressaltando o profissionalismo do tratamento recebido no centro hospitalar.
CORONEL WAGNER BORGES COMPARTILHA VÍDEO NAS REDES SOCIAIS
O Tenente-coronal Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar, compartilhou o vídeo em suas redes sociais e destacou o trabalho que vem sendo realizado em conjunto com a Polícia Militar, com as Forças Armadas e pelo Governo do Estado.