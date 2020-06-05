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Coronavírus no ES

'99 % certo', diz prefeito sobre hospital de campanha em Colatina

Sérgio Meneguelli afirmou que foi comunicado, esta semana, pelo Estado que a cidade vai receber o primeiro hospital de campanha do ES. Estrutura vai contar com 90 leitos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 15:20

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:20

Rio Doce em Colatina
Prefeito de Colatina, no Noroeste do ES, afirma que hospital de campanha na cidade é 99% certo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Segundo o prefeito de Colatina, Sérgio Menegelli (Republicanos), a cidade do Noroeste do Espírito Santo, está mais próxima de ganhar o primeiro hospital de campanha do Estado. Existe a previsão da instalação de uma unidade com 90 leitos para tratamento de pacientes com a Covid-19. A estrutura vai ser instalada pelo governo estadual em parceria com uma instituição filantrópica do município. Meneguelli disse, ao vivo no ES 1 Norte/Noroeste, que recebeu a confirmação nesta semana.
"Já está sendo projetada a criação de noventa novos leitos no hospital de campanha em uma área aqui de Colatina. Já foi praticamente acertado, mas a decisão é do governo (do Estado), mas é 99% de chance"
Sérgio Meneguelli (Em entrevista à TV Gazeta) - Prefeito de Colatina
De acordo com Meneguelli, o hospital vai ser instalado em um imóvel que fica às margens da BR 259, no bairro Morada do Sol. O espaço já funcionou como sede de uma distribuidora de bebidas. Atualmente a estrutura  conta com uma placa que faz alusão a construção das novas instalações do Hospital e Maternidade São José, instituição filantrópica do município.
O Hospital e Maternidade São José afirmou , através de nota, que  a instituição está dialogando com o governo, e que está apta"para assumir várias possibilidades de parcerias para salvar vidas". 
O hospital destacou ainda que está empenhado, junto às autoridades municipais e estaduais de saúde, para combater o coronavírus, sem perder de vista a atenção nas outras doenças. 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também foi procurada pela reportagem de A Gazeta . Até o momento, a Sesa não se manifestou. Caso se posicione, essa matéria será atualizada.

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DEFICIÊNCIA DE LEITOS NA REGIÃO 

Na visão da Sesa, o Noroeste do Estado presenta carência de leitos hospitalares para atender a demanda crescente por vagas em decorrência da Covid-19.
Em entrevistas anteriores, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, destacou a possibilidade de um hospital de campanha ser instalado  na região. 
"Na Região Noroeste do Espírito Santo, há uma fragilidade no sistema de saúde. Existem poucas UPA's e PA's, tem poucos equipamentos. A composição da rede de atenção à saúde na região tem problemas, onde não tem nem Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região", detalhou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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