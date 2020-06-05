'99 % certo', diz prefeito sobre hospital de campanha em Colatina

Prefeito de Colatina, no Noroeste do ES, afirma que hospital de campanha na cidade é 99% certo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Segundo o prefeito de Colatina , Sérgio Menegelli (Republicanos), a cidade do Noroeste do Espírito Santo, está mais próxima de ganhar o primeiro hospital de campanha do Estado. Existe a previsão da instalação de uma unidade com 90 leitos para tratamento de pacientes com a Covid-19. A estrutura vai ser instalada pelo governo estadual em parceria com uma instituição filantrópica do município. Meneguelli disse, ao vivo no ES 1 Norte/Noroeste, que recebeu a confirmação nesta semana.

"Já está sendo projetada a criação de noventa novos leitos no hospital de campanha em uma área aqui de Colatina. Já foi praticamente acertado, mas a decisão é do governo (do Estado), mas é 99% de chance" Sérgio Meneguelli (Em entrevista à TV Gazeta) - Prefeito de Colatina

De acordo com Meneguelli, o hospital vai ser instalado em um imóvel que fica às margens da BR 259, no bairro Morada do Sol. O espaço já funcionou como sede de uma distribuidora de bebidas. Atualmente a estrutura conta com uma placa que faz alusão a construção das novas instalações do Hospital e Maternidade São José, instituição filantrópica do município.

O Hospital e Maternidade São José afirmou , através de nota, que a instituição está dialogando com o governo, e que está apta"para assumir várias possibilidades de parcerias para salvar vidas".

O hospital destacou ainda que está empenhado, junto às autoridades municipais e estaduais de saúde, para combater o coronavírus, sem perder de vista a atenção nas outras doenças.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também foi procurada pela reportagem de A Gazeta . Até o momento, a Sesa não se manifestou. Caso se posicione, essa matéria será atualizada.

DEFICIÊNCIA DE LEITOS NA REGIÃO

Na visão da Sesa, o Noroeste do Estado presenta carência de leitos hospitalares para atender a demanda crescente por vagas em decorrência da Covid-19.

Em entrevistas anteriores, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, destacou a possibilidade de um hospital de campanha ser instalado na região.