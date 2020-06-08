Terceira etapa do inquérito sorológico é iniciada em 19 cidades do ES

Começou na manhã desta segunda-feira (8) a terceira etapa do inquérito sorológico em 19 cidades do Espírito Santo. Os testes rápidos, realizados por equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), tem como objetivo detectar na população anticorpos do novo coronavírus para saber o número de pessoas que já teve contato com a Covid-19 e avaliar em qual estágio da pandemia o Estado se encontra. A ação vai acontecer até a próxima quarta-feira (10).
Foram selecionadas 27 cidades para participarem do inquérito sorológico, planejado para ocorrer em quatro fases separadas por 12 dias. A testagem teve início no dia 13 de maio e deve ser encerrada no dia 24 de junho, com a quarta etapa. Nos seis dias de pesquisa das duas primeiras etapas, o estudo apontou uma prevalência de 5,14% da população infectada com o novo coronavírus. A porcentagem corresponde a 206.559 mil pessoas dentro de uma população superior a 4 milhões de habitantes.
Para a terceira etapa, 146 equipes com três pesquisadores devem visitar as residências para a realização dos testes. A expectativa da Sesa é que 5.840 pessoas participem da pesquisa durante os três dias.
Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (8), a médica veterinária de saúde pública Wanessa Andrade, que faz parte das equipes que atuam em Vila Velha, contou que a ação tem a participação de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e acadêmicos de enfermagem.
"Somente em Vila Velha serão 18 bairros já pré-estabelecidos pelo Estado para saber se as pessoas tiveram contato ou não com o vírus. Temos uma somatória da primeira e segunda etapa e só neste município visitamos quase 1.900 residências, quase 2 mil testes foram realizados e, até o momento, foram registradas 111 pessoas que tiveram contato com vírus. Dentro desses 18 bairros tem Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica, Vale Encantado, Cobilândia, Vila Garrido, Ibes, Itaparica, Garoto, entre outros", contou.
CONFIRA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NA 3ª ETAPA DO INQUÉRITO SOROLÓGICO:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Colatina
- Linhares
- Nova Venécia
- São Mateus
- Serra
- Vila Velha
- Vitória
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Castelo
- Guaçuí
- Guarapari
- Pedro Canário
- São Gabriel da Palha
- Venda Nova do Imigrante
MORADORES NEGAM ENTRADA DE EQUIPE POR MEDO
Um problema enfrentado pelas equipes que realizam os testes é a negativa da entrada dos profissionais nas residências. Isso porque, muitos moradores possuem medo de ser algum golpe ou até mesmo de ser infectado pelo coronavírus. A médica Wanessa Andrade explicou o que pode ser feito para evitar ser enganado por criminosos e garantiu que não há risco de contaminação por parte da equipe.
"Infelizmente sabemos que pessoas aproveitam desse momento para utilizar de forma errônea (aplicando golpes), mas sempre fazemos essa divulgação antes: as equipe são uniformizadas, identificadas e qualquer dúvida pode ligar para a Ouvidoria do município que em Vila Velha é no número 162, e dar nome da equipe para confirmar e permitir (a entrada). Infelizmente nas duas primeiras etapas recebemos algumas negativas, pessoas com receio de receber a equipe não só com medo da violência, mas com medo da equipe levarmos a doença. Todas as equipes são testadas anteriormente e só participa do teste sorológico as pessoas que já foram testadas negativas, elas são devidamente paramentadas e não há esse risco", garantiu.