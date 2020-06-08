Terceira etapa do inquérito sorológico é iniciada em 19 cidades do ES

Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorológico no bairro Nova Bethânia, em Viana Crédito: Ricardo Medeiros

Foram selecionadas 27 cidades para participarem do inquérito sorológico, planejado para ocorrer em quatro fases separadas por 12 dias. A testagem teve início no dia 13 de maio e deve ser encerrada no dia 24 de junho, com a quarta etapa. Nos seis dias de pesquisa das duas primeiras etapas, o estudo apontou uma prevalência de 5,14% da população infectada com o novo coronavírus. A porcentagem corresponde a 206.559 mil pessoas dentro de uma população superior a 4 milhões de habitantes.

Para a terceira etapa, 146 equipes com três pesquisadores devem visitar as residências para a realização dos testes. A expectativa da Sesa é que 5.840 pessoas participem da pesquisa durante os três dias.

Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (8), a médica veterinária de saúde pública Wanessa Andrade, que faz parte das equipes que atuam em Vila Velha, contou que a ação tem a participação de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e acadêmicos de enfermagem.

"Somente em Vila Velha serão 18 bairros já pré-estabelecidos pelo Estado para saber se as pessoas tiveram contato ou não com o vírus. Temos uma somatória da primeira e segunda etapa e só neste município visitamos quase 1.900 residências, quase 2 mil testes foram realizados e, até o momento, foram registradas 111 pessoas que tiveram contato com vírus. Dentro desses 18 bairros tem Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica, Vale Encantado, Cobilândia, Vila Garrido, Ibes, Itaparica, Garoto, entre outros", contou.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NA 3ª ETAPA DO INQUÉRITO SOROLÓGICO:

Afonso Cláudio

Alegre

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Colatina

Linhares

Nova Venécia

São Mateus

Serra

Vila Velha

Vitória

Aracruz

Barra de São Francisco

Castelo

Guaçuí

Guarapari

Pedro Canário

São Gabriel da Palha

Venda Nova do Imigrante

MORADORES NEGAM ENTRADA DE EQUIPE POR MEDO

Um problema enfrentado pelas equipes que realizam os testes é a negativa da entrada dos profissionais nas residências. Isso porque, muitos moradores possuem medo de ser algum golpe ou até mesmo de ser infectado pelo coronavírus. A médica Wanessa Andrade explicou o que pode ser feito para evitar ser enganado por criminosos e garantiu que não há risco de contaminação por parte da equipe.