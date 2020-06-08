Aracruz tem 15ª morte confirmada por coronavírus no município

O município de Aracruz, na Região Norte do Estado, confirmou no último sábado (6) a 15ª morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma mulher, de 66 anos, que contraiu a doença e não resistiu.
O avanço da doença preocupa, já que em todo o município foram registrados 179 casos confirmados da Covid-19. Ao todo, 1.133 casos foram notificados e destes, 481 foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus.
Dos casos confirmados, 89 pacientes já são considerados curados clinicamente. Outros 473 são considerados casos suspeitos e aguardam resultado de exames. Quinze pessoas morreram em decorrência da doença.