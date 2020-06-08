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Avanço da pandemia

Aracruz tem 15ª morte confirmada por coronavírus no município

A vítima é uma mulher, de 66 anos, que morava na cidade. Ao todo, são 179 casos confirmados da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 09:01

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 09:01

06/04/20 - Aracruz - Aracruz registra 4 casos confirmados de coronavírus
Aracruz já conta com 179 casos confirmados do novo coronavírus e 15 óbitos Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
O município de Aracruz, na Região Norte do Estado, confirmou no último sábado (6) a 15ª morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma mulher, de 66 anos, que contraiu a doença e não resistiu.
O avanço da doença preocupa, já que em todo o município foram registrados 179 casos confirmados da Covid-19. Ao todo, 1.133 casos foram notificados e destes, 481 foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus.

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Dos casos confirmados, 89 pacientes já são considerados curados clinicamente. Outros 473 são considerados casos suspeitos e aguardam resultado de exames. Quinze pessoas morreram em decorrência da doença.

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