Coronavírus: Espírito Santo registra 871 mortes e passa de 20 mil casos
O Espírito Santo atingiu a marca de 20.659 casos e 871 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (08), só nas últimas 24 horas foram registrados 1.040 novos pacientes infectados e 39 óbitos.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 11.192 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,22%. Até o momento, 60.420 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vitória lidera o ranking do Estado com 3.633 registros da doença, seguido por Serra (3.622), Vila Velha (3.579) e Cariacica (2.699). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 459 pessoas infectadas.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.