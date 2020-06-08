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Idosa de 89 anos

Colatina confirma a sexta morte pelo novo coronavírus

A idosa, de 89 anos, estava internada em um hospital público do município e faleceu neste domingo (7). Há 476 casos confirmados de Covid-19 na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 10:10

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:10

Fachada da Prefeitura de Colatina
Colatina já registra 476 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Larissa Avilez
A cidade de Colatina, na Região Noroeste do Estado, registrou a sexta morte em decorrência da Covid-19. O óbito foi registrado neste domingo (7) e elevou o número de mortes no município.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma idosa, de 89 anos, que possuía comorbidades e precisou ser internada em um hospital público do município, onde faleceu.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Colatina neste domingo (7), o município conta com 476 casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 16 pessoas estão internadas em hospitais da região, 194 estão em isolamento domiciliar e 260 pacientes já são considerados curados clinicamente.

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Em 24 horas, segundo a prefeitura, foram confirmados 19 novos casos da doença na cidade.
Foram notificados 1.597 casos, sendo que 482 foram notificados sem coleta de amostra para confirmar se houve contaminação pela Covid-19. Oitenta e oito pessoas ainda aguardam resultado de exames e 551 casos foram descartados.

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