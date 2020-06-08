Colatina confirma a sexta morte pelo novo coronavírus

Colatina já registra 476 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Larissa Avilez

A cidade de Colatina , na Região Noroeste do Estado, registrou a sexta morte em decorrência da Covid-19. O óbito foi registrado neste domingo (7) e elevou o número de mortes no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma idosa, de 89 anos, que possuía comorbidades e precisou ser internada em um hospital público do município, onde faleceu.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

476 casos confirmados do novo De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Colatina neste domingo (7), o município conta comdo novo coronavírus . Desse total, 16 pessoas estão internadas em hospitais da região, 194 estão em isolamento domiciliar e 260 pacientes já são considerados curados clinicamente.

Em 24 horas, segundo a prefeitura, foram confirmados 19 novos casos da doença na cidade.