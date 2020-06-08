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Coronavírus

Homem de 37 anos é a primeira vítima da Covid-19 em Montanha, no ES

Segundo a prefeitura, o paciente estava internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde contraiu a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 08:22

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 08:22

Vista geral da cidade de Montanha. Prefeitura diz fiscalizar as denúncias do Bolsa Família
Montanha já conta com 16 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira
O município de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, registrou neste domingo (7), o primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a vítima é um homem, de 37 anos, que contraiu a doença no hospital onde estava internado.
De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, o paciente deu entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, para tratar outras enfermidades.
Com o agravamento do quadro clínico, o homem precisou ser internado na unidade hospitalar, que também é referência no tratamento da Covid-19 na Região Norte do Estado. Segundo a prefeitura, o paciente contraiu a doença durante esse período de internação e acabou falecendo na manhã deste domingo (7).

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Montanha já registra 16 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do último Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura neste sábado (6). Cento e vinte dois casos foram notificados e 62 ainda são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames.

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