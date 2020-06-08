Homem de 37 anos é a primeira vítima da Covid-19 em Montanha, no ES

O município de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, registrou neste domingo (7), o primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a vítima é um homem, de 37 anos, que contraiu a doença no hospital onde estava internado.
De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, o paciente deu entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, para tratar outras enfermidades.
Com o agravamento do quadro clínico, o homem precisou ser internado na unidade hospitalar, que também é referência no tratamento da Covid-19 na Região Norte do Estado. Segundo a prefeitura, o paciente contraiu a doença durante esse período de internação e acabou falecendo na manhã deste domingo (7).
CORONAVÍRUS EM MONTANHA
Montanha já registra 16 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do último Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura neste sábado (6). Cento e vinte dois casos foram notificados e 62 ainda são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames.