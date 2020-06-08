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Combate à Covid-19

Soldados do Exército ajudam a desinfetar ruas de Vila Velha

Objetivo da ação, que teve início nesta segunda-feira (8) e não tem data para acabar, é combater a transmissão do novo coronavírus na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 13:51

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 13:51

Soldados do Exército e agentes da Prefeitura limpam as ruas de Vila Velha
Soldados do Exército e agentes da Prefeitura limpam as ruas de Vila Velha Crédito: Paulo Borges Filho
Soldados do 38º Batalhão de Infantaria do Exército participam, nesta segunda-feira (8), de uma ação de limpeza e desinfecção das ruas de Vila Velha, na Grande Vitória.
O objetivo é auxiliar a Prefeitura de Vila Velha a combater a transmissão do novo coronavírus nos pontos de grande circulação de pessoas da cidade.

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De acordo com o oficial de Comunicação do Exército, Igor Carmo da Silva, os militares foram preparados durante o mês de abril para aplicar a mistura de cloro e água, que é usada para desinfectar as superfícies.
A mesma ação do Exército já foi realizada na Serra, em Fundão e também em agências dos Correios.
Em Vila Velha, 80 soldados participam da ação, sendo que 10 deles estão nas ruas, enquanto os demais auxiliam nos processos de preparação e desinfecção dos próprios colegas.
Exército auxilia na limpeza em Vila Velha
Exército auxilia na limpeza em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
"Ganhamos um reforço muito importante no combate a pandemia da Covid-19. O Exército Brasileiro prontamente atendeu a nossa solicitação oferecendo seus soldados para reforçar nossas equipes, disse o subsecretário municipal de Serviços Urbanos, Renzo Mendes.
De acordo com Renzo, um cronograma elaborado por técnicos das secretarias municipais de Saúde e de Serviços Urbanos de Vila Velha mapeia semanalmente os locais com grande movimentação de pessoas, como portas de bancos e unidades de saúde.
Esses locais são justamente os pontos de ação dos agentes da prefeitura e do Exército. No entanto, todas as regiões da cidade deverão ser contempladas.

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Para isso, o Executivo Municipal cedeu para os militares equipamentos de proteção individual, bombas costais, luvas e máscaras, além dos carros-pipas e de apoio.
O serviço é realizado de segunda a sexta nos períodos matutino e vespertino e não possui data para terminar.
Com informações do G1 ES

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