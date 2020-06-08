Soldados do Exército ajudam a desinfetar ruas de Vila Velha

Soldados do Exército e agentes da Prefeitura limpam as ruas de Vila Velha Crédito: Paulo Borges Filho

Soldados do 38º Batalhão de Infantaria do Exército participam, nesta segunda-feira (8), de uma ação de limpeza e desinfecção das ruas de Vila Velha , na Grande Vitória

De acordo com o oficial de Comunicação do Exército, Igor Carmo da Silva, os militares foram preparados durante o mês de abril para aplicar a mistura de cloro e água, que é usada para desinfectar as superfícies.

Em Vila Velha, 80 soldados participam da ação, sendo que 10 deles estão nas ruas, enquanto os demais auxiliam nos processos de preparação e desinfecção dos próprios colegas.

Exército auxilia na limpeza em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

"Ganhamos um reforço muito importante no combate a pandemia da Covid-19. O Exército Brasileiro prontamente atendeu a nossa solicitação oferecendo seus soldados para reforçar nossas equipes, disse o subsecretário municipal de Serviços Urbanos, Renzo Mendes.

De acordo com Renzo, um cronograma elaborado por técnicos das secretarias municipais de Saúde e de Serviços Urbanos de Vila Velha mapeia semanalmente os locais com grande movimentação de pessoas, como portas de bancos e unidades de saúde.

Esses locais são justamente os pontos de ação dos agentes da prefeitura e do Exército. No entanto, todas as regiões da cidade deverão ser contempladas.

Para isso, o Executivo Municipal cedeu para os militares equipamentos de proteção individual, bombas costais, luvas e máscaras, além dos carros-pipas e de apoio.

O serviço é realizado de segunda a sexta nos períodos matutino e vespertino e não possui data para terminar.