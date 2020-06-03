Exército ajuda na desinfecção de unidades de saúde em Fundão

Exército é enviado para ajudar na desinfecção de unidades de saúde em Fundão Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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Trinta militares do Exército Brasileiro estão ajudando a higienizar unidades de saúde de Fundão , na Grande Vitória, contra o novo coronavírus . O caminhão com o grupo chegou por volta de 10h desta quarta-feira (3) no município.

Fundão, até a última atualização do Painel Covid-19 do Governo do Estado, tem 138 casos confirmados e oito mortes causadas pela Covid-19.

A cidade, que tem população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 21.509 pessoas, já esteve entre os 20 municípios com a maior mortalidade pelo vírus no país.

Os militares foram treinados para a ação e já chegaram no município usando roupas de proteção. Eles fizeram higienização de quatro unidades da sede do município e nas localidades de Timbuí e Praia Grande.

Exército ajudará na desinfecção de unidades de saúde em Fundão Crédito: Divulgação | TV Gazeta

Para fazer a limpeza, os militares usam borrifadores e aplicam nas unidades uma mistura de hipoclorito de sódio. A ajuda do Exército no município, segundo a Prefeitura, foi oferecida pela instituição.

A administração municipal já estava fazendo o trabalho de higienização dos espaços, mas, como grande parte dos servidores de Fundão tem mais de 60 anos e está no grupo de risco da doença, os trabalhadores estavam sobrecarregados.

Nós temos vários servidores com idade acima de 60 anos e estão em casa, então o Exército está nos ajudando a combater o coronavírus, disse o prefeito Joilson Rocha Nunes (PDT).

De acordo com o secretário de Saúde do município, Fernando Gustavo da Vitória, para evitar que o número de casos continuasse crescendo, a Prefeitura isolou áreas de convivência e pediu que a população não vá à praia.

Quando Fundão estava entre os 20 municípios com o maior índice de mortalidade, a gente tinha uma taxa de isolamento social considerada baixa. Agora a gente tem conseguido manter uma média de isolamento de 55%, explicou o secretário.