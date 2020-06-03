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Coronavírus

Exército ajuda na desinfecção de unidades de saúde em Fundão

Trabalho começou na manhã desta quarta-feira (3). Ao todo, 30 homens farão a higienização de quatro unidades de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 14:56

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 14:56

Exército é enviado para ajudar na desinfecção de unidades de saúde em Fundão
Exército é enviado para ajudar na desinfecção de unidades de saúde em Fundão Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Exército ajuda na desinfecção de unidades de saúde em Fundão
Trinta militares do Exército Brasileiro estão ajudando a higienizar unidades de saúde de Fundão, na Grande Vitória, contra o novo coronavírus. O caminhão com o grupo chegou por volta de 10h desta quarta-feira (3) no município.
Fundão, até a última atualização do Painel Covid-19 do Governo do Estado, tem 138 casos confirmados e oito mortes causadas pela Covid-19.
A cidade, que tem população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 21.509 pessoas, já esteve entre os 20 municípios com a maior mortalidade pelo vírus no país.
Os militares foram treinados para a ação e já chegaram no município usando roupas de proteção. Eles fizeram higienização de quatro unidades da sede do município e nas localidades de Timbuí e Praia Grande.
Exército ajudará na desinfecção de unidades de saúde em Fundão
Exército ajudará na desinfecção de unidades de saúde em Fundão Crédito: Divulgação | TV Gazeta
Para fazer a limpeza, os militares usam borrifadores e aplicam nas unidades uma mistura de hipoclorito de sódio. A ajuda do Exército no município, segundo a Prefeitura, foi oferecida pela instituição.
A administração municipal já estava fazendo o trabalho de higienização dos espaços, mas, como grande parte dos servidores de Fundão tem mais de 60 anos e está no grupo de risco da doença, os trabalhadores estavam sobrecarregados.
Nós temos vários servidores com idade acima de 60 anos e estão em casa, então o Exército está nos ajudando a combater o coronavírus, disse o prefeito Joilson Rocha Nunes (PDT).
De acordo com o secretário de Saúde do município, Fernando Gustavo da Vitória, para evitar que o número de casos continuasse crescendo, a Prefeitura isolou áreas de convivência e pediu que a população não vá à praia.
Quando Fundão estava entre os 20 municípios com o maior índice de mortalidade, a gente tinha uma taxa de isolamento social considerada baixa. Agora a gente tem conseguido manter uma média de isolamento de 55%, explicou o secretário.
Com informações de André Falcão e Luiza Marcondes para o G1 ES

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