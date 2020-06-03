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Colatina

Após resultados positivos de Covid-19, prefeitura faz força-tarefa em asilo no ES

De acordo com a Prefeitura de Colatina, cinco idosos que vivem em um asilo do município, na Região Noroeste do Espírito Santo, testaram positivo para o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 13:37

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 13:37

Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina
Colatina já registrou 377 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste
Cinco idosos que vivem em um asilo em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, testaram positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pela prefeitura, que iniciou, nesta quarta-feira (3), uma força-tarefa para testar os idosos e adotar medidas de prevenção no local. 
A ação de testagem dos moradores do asilo aconteceu após um idoso ter testado positivo para o novo coronavírus. Durante a realização dos testes rápidos, outros quatro idosos foram detectados com a doença, além de uma funcionária.
De acordo com a Prefeitura de Colatina, 37 idosos vivem no local. Uma equipe médica foi encaminhada para o asilo, onde foi realizado o trabalho de avaliação de todos os assistidos pela instituição. 

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A Prefeitura de Colatina ressaltou ainda que está providenciando um local para que esses pacientes possam ficar em isolamento, recebendo os cuidados médicos necessários. A opção, neste caso, é que os idosos confirmados ou com suspeita da doença fiquem hospedados em uma pousada alugada pela prefeitura.
Em entrevista para a TV Gazeta o prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli, confirmou as contaminações e reforçou as medidas de prevenção que estão sendo adotadas no asilo. Segundo o prefeito, o local para onde os idosos com Covid-19 serão levados já foi definido.
"Alugamos uma pousada em Colatina que é ampla e que vai ficar exclusivamente só para atender os idosos. Quem vai assumir o trabalho lá são os servidores da prefeitura. Isso já está acertado e acredito que a partir de sábado os idosos já estarão todos nesse local"
Sergio Meneguelli - Prefeito de Colatina

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Colatina nesta terça-feira (2), o município já registrou 377 casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 13 pacientes continuam internados, 163 estão em isolamento domiciliar e 197 já são considerados curados clinicamente. Quatro pessoas morreram vítimas do vírus.

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Segundo a prefeitura, 1.284 casos foram notificados, sendo que 385 foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus. Outras 124 pessoas aguardam resultado de exames. 343 casos foram notificados, mas os pacientes não realizaram coleta de material para detectar contaminação pela Covid-19.

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