Após resultados positivos de Covid-19, prefeitura faz força-tarefa em asilo no ES

Colatina já registrou 377 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste

Cinco idosos que vivem em um asilo em Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo , testaram positivo para a Covid-19 . A informação foi divulgada pela prefeitura, que iniciou, nesta quarta-feira (3), uma força-tarefa para testar os idosos e adotar medidas de prevenção no local.

A ação de testagem dos moradores do asilo aconteceu após um idoso ter testado positivo para o novo coronavírus. Durante a realização dos testes rápidos, outros quatro idosos foram detectados com a doença, além de uma funcionária.

De acordo com a Prefeitura de Colatina , 37 idosos vivem no local. Uma equipe médica foi encaminhada para o asilo, onde foi realizado o trabalho de avaliação de todos os assistidos pela instituição.

A Prefeitura de Colatina ressaltou ainda que está providenciando um local para que esses pacientes possam ficar em isolamento, recebendo os cuidados médicos necessários. A opção, neste caso, é que os idosos confirmados ou com suspeita da doença fiquem hospedados em uma pousada alugada pela prefeitura.

Em entrevista para a TV Gazeta o prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli, confirmou as contaminações e reforçou as medidas de prevenção que estão sendo adotadas no asilo. Segundo o prefeito, o local para onde os idosos com Covid-19 serão levados já foi definido.

"Alugamos uma pousada em Colatina que é ampla e que vai ficar exclusivamente só para atender os idosos. Quem vai assumir o trabalho lá são os servidores da prefeitura. Isso já está acertado e acredito que a partir de sábado os idosos já estarão todos nesse local" Sergio Meneguelli - Prefeito de Colatina

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Colatina nesta terça-feira (2), o município já registrou 377 casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 13 pacientes continuam internados, 163 estão em isolamento domiciliar e 197 já são considerados curados clinicamente. Quatro pessoas morreram vítimas do vírus.