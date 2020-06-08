Marataízes registra a 20ª morte por coronavírus

Marataízes tem, até o início desta tarde (08), 343 casos da doença e 136 curados, segundo os dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. O balneário está entre os 36 municípios do Estado com risco alto para a transmissão do coronavírus, conforme a Matriz de Risco elaborada pelo governo estadual.

Segundo o documento, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do município passarão a funcionar em conformidade com a Portaria da Secretaria de Estado da Saúde que estiver vigente. Também foi determino que caberá aos fiscais e aos agentes da secretaria municipal de saúde, finanças, meio ambiente, obras urbanismo, membros da guarda civil e equipes de guarda vidas, desenvolverem as ações necessárias ao cumprimento das normas vigentes.