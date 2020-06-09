Prefeitura de Linhares registra 11ª morte pelo novo coronavírus

O município de Linhares já contabiliza 408 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Um homem de 52 anos é a 11ª vítima do novo coronavírus no município de Linhares , na Região Norte do Estado. A informação foi confirmada pela prefeitura.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente estava internado no Hospital Geral de Linhares (HGL) e faleceu na manhã desta terça-feira (9). O homem possuía comorbidades e acabou contraindo a Covid-19.

Os familiares estão sendo orientados sobre o protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda o enterro sem velório para óbitos de pacientes com confirmação ou suspeita de contaminação pelo vírus. A medida visa evitar novas contaminações.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

O município de Linhares conta com 408 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do último boletim divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (8). Desse total, 159 pacientes já são considerados curados clinicamente, 213 estão em isolamento domiciliar e 25 estão internados em hospitais da região.