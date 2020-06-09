Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Prefeitura de Linhares registra 11ª morte pelo novo coronavírus

O paciente estava internado no Hospital Geral de Linhares e morreu nesta terça-feira (9). O município já contabiliza com 408 casos confirmados de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 13:44

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 13:44

Linhares confirma a quinta morte em decorrência da Covid-19
O município de Linhares já contabiliza 408 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Um homem de 52 anos é a 11ª vítima do novo coronavírus no município de Linhares, na Região Norte do Estado. A informação foi confirmada pela prefeitura.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente estava internado no Hospital Geral de Linhares (HGL) e faleceu na manhã desta terça-feira (9). O homem possuía comorbidades e acabou contraindo a Covid-19.
Os familiares estão sendo orientados sobre o protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda o enterro sem velório para óbitos de pacientes com confirmação ou suspeita de contaminação pelo vírus. A medida visa evitar novas contaminações.

Veja Também

Rafaela Marquezini está com Covid-19 e se afasta da TV Gazeta

Colatina registra mais duas mortes por coronavírus

CORONAVÍRUS EM LINHARES

O município de Linhares conta com 408 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do último boletim divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (8). Desse total, 159 pacientes já são considerados curados clinicamente, 213 estão em isolamento domiciliar e 25 estão internados em hospitais da região.
Outras 1.398 pessoas são consideradas casos suspeitos e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pelo vírus. Foram notificados 2.611 casos e 805 foram descartados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados