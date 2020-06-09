Rafaela Marquezini está com Covid-19 e se afasta da TV Gazeta

A apresentadora Rafaela Marquezini, da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta/Divulgação

A jornalista Rafaela Marquezini foi diagnosticada com o novo coronavírus na tarde da última quinta-feira (4). A apresentadora do ES1, telejornal da hora do almoço da TV Gazeta , começou a apresentar os sintomas da doença no último dia 30 e atualmente se encontra em casa. Por esse motivo, se afastou de suas atividades profissionais.

O diagnóstico foi divulgado na edição do ES1 desta terça-feira (9), que ela apresenta com Philipe Lemos . Rafaela relata que ela e a filha, que também foi contaminada, estão se sentindo bem.

"Eu sumi, desapareci, como num passe de mágica, da TV. Ninguém me viu porque estou isolada num quarto da minha casa, eu e Sofia. Isto porque a gente foi infectada pelo coronavírus. Peguei na semana passada", explicou Rafaela, sobre o motivo de não estar apresentando o telejornal nos últimos dias.

Sem saber onde pegou a doença, a apresentadora falou que teve sintomas leves e logo foi fazer os exames. "Graças a Deus, os sintomas foram leves. Os nossos sintomas foram diferentes. Tive coriza, dor no corpo e de cabeça. Já a Sofia teve dor de cabeça e febre. Foi tão leve que não pensei que fosse coronavírus. Só me toquei que poderia ser Covid-19 no terceiro dia após o teste pois não sentia o cheiro nem o gosto da comida", detalha.

Isolada, ela está passando o tempo com a filha: "Os meninos da casa, o Vinícius e Lorenzo ficaram negativo. Eles que fazem a comida para gente (risos). Estou no quarto com a Sofia, e a gente fica vendo TV, lendo, estudando, esperando o tempo passar e o vírus sair".

Rafaela usa o caso como um exemplo para a população ficar atenta: "Um ponto de alerta: se tiver coriza e começar a espirrar, fique em casa e faça o teste. Você pode estar com o vírus e estar transmitindo para as pessoas".

Questionada pela reportagem do Divirta-se sobre o tratamento a que está se submetendo, Rafaela disse que não está tomando nada específico: "Não tomei nada, o médico disse que, no meu caso, não era necessário porque os sintomas foram leves. Só estou tomando dipirona ou paracetamol quando tenho dor de cabeça".