Luto

Cantora gospel Fabiana Anastácio morre por complicações da covid-19

Famosa pelo louvor 'Adorarei', Fabiana estava internada há uma semana
Publicado em 04 de Junho de 2020 às 09:38

A cantora gospel Fabiana Anastácio
A cantora gospel Fabiana Anastácio Crédito: Instagram/@cantorafabianaanastacio
A cantora Fabiana Anastácio, 45 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (4) após lutar contra a covid-19. A notícia foi confirmada na página oficial da artista, conhecida pelo louvor "Adorarei" (2015), com mais de 68 milhões de views no YouTube.
"Deus decidiu levar, nossa (Fabiana Anastacio Nascimento) para os seus braços. Obrigado a todos pelas orações, ao longo do dia será postado mais informações. Te Adorarei, te adorarei, quando chegar aí no Céu te adorarei", dizia o texto compartilhado no Facebook da cantora.
Fabiana apresentou os sintomas da doença na semana passada e precisou ser internada. A cantora estava na UTI e, segundo a nota divulgada pela gravadora Todah Music, na última terça-feira (4), tinha dificuldade em respirar.  "Lembrando que essa dificuldade tem haver com seu peso, ou seja, a recuperac?a?o toda tem a tende?ncia de ser mais lenta por causa disso. Continuamos em orac?a?o e contando com essa corrente de orac?a?o que se espalhou pelo Brasil e outros pai?ses", dizia trecho da nota.
Uma vaquinha online estabelecida pela família chegou a arrecadar R$ 15 mil para ajudar no tratamento. Fabiana era casada com o Pastor Rubens Nascimento. Segundo a Marie Claire, ele também foi diagnosticado com a Covid-19, mas apresentou sintomas mais leves e foi liberado do hospital. A cantora deixa três filhos.

HISTÓRIA

Anastácio nasceu em Santo André, cidade do ABC paulista (SP). Sempre religiosa, ela cantava em corais de igrejas até ser filmada durante um culto e o vídeo ganhar projeção. Hoje, ela soma mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Seu primeiro disco, "Adorador", foi lançado em 2012. Nos cinco anos seguintes, outros dois trabalhos foram lançados:  "Adorador 2 - Além da Canção" (2015) e "Adorador 3 - Além das Circunstâncias" (2017).  A cantora Fabiana tem uma frase que a acompanha em toda sua vida: Deus é fiel.

