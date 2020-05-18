Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Mãe de Logan Williams revela que filho morreu por overdose de opioide

Marlyse diz que filho lutava contra o vício em drogas havia três anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 09:25

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 09:25

O ator Logan Williams
O ator Logan Williams Crédito: IMDB
Marlyse Williams, mãe de Logan Williams, revelou que resultados preliminares de toxicologia mostram que seu filho morreu por overdose de fentanil, opioide usado como medicação para dor. Ela acrescentou ainda que o jovem ator travou uma batalha contra o vício por três anos. "A morte dele não será em vão", disse sobre o filho que faleceu aos 16 anos, no início de abril.
Logan tinha 9 anos quando foi abordado em um shopping em Vancouver, no Canadá, por uma agente de elenco. "Ela disse que ele poderia facilmente se tornar um ator. Isso ressoou nele, que por alguns dias continuou dizendo: 'acho que poderia ser um ator'. Tentei convencê-lo a repensar a ideia, mas não consegui", contou Marlyse em entrevista ao New York Post.
O então garoto foi aprovado no primeiro teste que participou e, a partir daí, concorreu a diversos papéis, o que dificultou um pouco sua vida escolar, já que ele tinha que se dividir entre as duas tarefas. "Ele realmente gostou muito da atuação. Sei que há um estigma de estrelas infantis, mas ele não era uma estrela. Ele estava progredindo", relembrou a mãe de Logan, cujo principal papel foi do jovem Barry Allen na série "The Flash", da CW.
Aos 13 anos o adolescente resolveu fazer uma pausa, pois os testes, nas palavras de sua mãe, se tornaram "estressantes demais". Foi nessa época, que Marlyse descobriu que ele estava usando maconha e, a partir daí, outras drogas. Ela conta que conforme o vício progredia, ele parecia estar em "completa negação, ter muita vergonha" da situação em que se encontrava.

Veja Também

Jornalista Luiz Maklouf Carvalho morre aos 67 anos

Flávio Migliaccio morreu sem receber indenização de processo que já dura 20 anos

Cantor sertanejo sofre infarto e morre horas após fazer live

Nos três anos seguintes, Marlyse diz ter tentado ajudar Logan, o que incluiu enviá-lo para um caro centro de tratamento nos EUA. "Eu fiz tudo humanamente possível, tudo o que uma mãe poderia fazer". Na última vez que se viram, quatro dias antes da morte do filho, o jovem garantiu que iria melhorar. "Ele me disse: 'mãe, vou me limpar. Eu vou melhorar. E quero que minha nova vida comece'. Só sei que a última coisa que dissemos foi 'eu te amo''', relembra ela.
Marlyse afirma que seu objetivo é "criar um legado dessa tragédia" que foi a morte de Logan, gerando consciência ou "auxiliando uma, cinco ou 100 pessoas a se curar e obter ajuda". "Toda noite eu coloco uma vela na janela. Quero apenas que Logan saiba que sempre é bem-vindo. Parece tão bobo, mas quando ele estava vivo eu sempre deixava a luz acesa para se ele voltasse para casa. Deixo a luz acesa agora para que ele saiba que estou aqui por ele", finalizou a mãe do ator.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados