Luto

Cantor sertanejo sofre infarto e morre horas após fazer live

Anildo Ribeiro Morais, o Serraninho, deixa filhos e parceiro de dupla sertaneja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 12:12

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 12:12

Anildo Ribeiro Morais, o Serraninho, morreu poucas horas após fazer uma live no Facebook
Anildo Ribeiro Morais, o Serraninho, morreu poucas horas após fazer uma live no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook
O cantor Anildo Ribeiro Morais, conhecido como Serraninho, da dupla Fred e Flavio, sofreu um infarto fulminante na noite desta segunda-feira (4), poucas horas após fazer uma live publicada na página oficial da dupla no Facebook.
A morte foi anunciada por um dos filhos do cantor, através da própria página na rede social. "Venho por meio deste avisar a todos os amigos e colegas o falecimento do nosso querido Fred, conhecido por a grande maioria ainda como Serraninho em uma dupla do passado", diz a nota.

Segundo o anúncio, Serraninho não resistiu ao infarto. Seu velório e sepultamento aconteceram na capela da igreja do centro de Ponte Serrada (SC), às 16h da última terça-feira (5).
"Ainda não estamos acreditando que isso está acontecendo. Estamos todos de luto. Fred era uma pessoa incrível, de coração enorme. Não há palavras para descrevê-lo, foi o cara que eu e meus irmãos tivemos a honrar de chamar de pai e será eternamente lembrado por todos nós", diz o filho.

