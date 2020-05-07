Cantor sertanejo sofre infarto e morre horas após fazer live

O cantor Anildo Ribeiro Morais, conhecido como Serraninho, da dupla Fred e Flavio, sofreu um infarto fulminante na noite desta segunda-feira (4), poucas horas após fazer uma live publicada na página oficial da dupla no Facebook.
A morte foi anunciada por um dos filhos do cantor, através da própria página na rede social. "Venho por meio deste avisar a todos os amigos e colegas o falecimento do nosso querido Fred, conhecido por a grande maioria ainda como Serraninho em uma dupla do passado", diz a nota.
Segundo o anúncio, Serraninho não resistiu ao infarto. Seu velório e sepultamento aconteceram na capela da igreja do centro de Ponte Serrada (SC), às 16h da última terça-feira (5).
"Ainda não estamos acreditando que isso está acontecendo. Estamos todos de luto. Fred era uma pessoa incrível, de coração enorme. Não há palavras para descrevê-lo, foi o cara que eu e meus irmãos tivemos a honrar de chamar de pai e será eternamente lembrado por todos nós", diz o filho.