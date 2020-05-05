Luto

Ciro Pessoa, cofundador da banda Titãs, morre após contrair Covid-19

'Estou profundamente triste com a partida do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro', diz Branco Mello
Redação de A Gazeta

05 mai 2020 às 13:14

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 13:14

Ciro Pessoa, fundador do Titãs, morre após contrair Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
*Com informações da Folha de S. Paulo e G1
O músico Ciro Pessoa morreu, aos 62 anos, na madrugada desta terça-feira (5). A informação foi divulgada por Branco Mello, que trabalhou durante anos com Pessoa na banda de rock Titãs, cofundada por eles no início da década de 1980.
"Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa", escreveu Mello em seu perfil no Instagram.
A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada, mas Isabela Johansen, ex-mulher de Pessoa, fez um post no Facebook dizendo que o músico "estava lutando contra o câncer e, nas idas e vindas ao hospital, acabou contraindo a Covid-19, foi internado, mas infelizmente não resistiu".
"O corpo será cremado e assim que essa fase chegar ao fim faremos um grande show em sua homenagem, pois é isso o que ele queria", afirmou Isabela.

Veja Também

Aldir Blanc morre aos 73 anos, no Rio de Janeiro

Flávio Migliaccio é encontrado morto em seu sítio no RJ

Saxofonista Lee Konitz morre aos 92 anos, vítima do novo coronavírus

"Seguimos com força, união e sabedoria. Ciro encontrou sua Sonífera Ilha e deixou para nós um mar de alegria e amor. E, claro, o maior presente que eu poderia sonhar."

TITÃS E EX-INTEGRANTES LAMENTAM A MORTE

O músico Nando Reis, também ex-integrante dos Titãs, fez uma thread no Twitter em homenagem ao amigo. "Ele se foi, a vida continua, a música é eterna, e a tristeza me invade", escreveu.
Sergio Britto deixou um recado no Instagram: "Hoje perdemos Ciro Pessoa, amigo querido e membro da formação original dos Titãs. Muito triste com tudo isso..."
Arnaldo Antunes preferiu republicar as palavras de Branco Mello.
Paulo Miklos falou da importância de Ciro na primeira fase dos Titãs. "É com muita tristeza que eu recebo a notícia da morte de Ciro Pessoa. Ciro foi articulador e aglutinador ao reunir os amigos em uma banda, foi integrante da primeira formação dos Titãs. É compositor de várias canções da primeira fase, incluindo o grande sucesso, Sonífera Ilha, que eu cantei depois que ele deixou o grupo. Trabalhamos juntos anos antes dos Titãs, em bares como O Café Teatro A Pulga, no centro de SP. Tocar na noite foi uma escola, e lá aprendemos muito juntos. Ciro foi uma inspiração, com quem dividi os sonhos do princípio da carreira. E continuará presente cada vez que eu cantar esses versos:' 'descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz'".
É com muita tristeza que eu recebo a notícia da morte de Ciro Pessoa. Ciro foi articulador e aglutinador ao reunir os amigos em uma banda, foi integrante da primeira formação dos Titãs. É compositor de várias canções da primeira fase, incluindo o grande sucesso, Sonífera Ilha, que eu cantei depois que ele deixou o grupo. Trabalhamos juntos anos antes dos Titãs, em bares como O Café Teatro A Pulga, no centro de SP. Tocar na noite foi uma escola, e lá aprendemos muito juntos. Ciro foi uma inspiração, com quem dividi os sonhos do princípio da carreira. E continuará presente cada vez que eu cantar esses versos: descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz.

