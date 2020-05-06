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Morre Florian Schneider, um dos fundadores da banda Kraftwerk, aos 73 anos

Músico, vítima de um câncer, foi pioneiro da música eletrônica e responsável pelos primeiros hits do gênero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 15:15

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 15:15

Florian Schneider à frente em álbum da banda Kraftwerk
Florian Schneider à frente em álbum da banda Kraftwerk Crédito: Reprodução
O músico alemão Florian Schneider, um dos fundadores do Kraftwerk, morreu aos 73 anos, nesta quarta-feira (6). Segundo o site britânico The Guardian, a morte foi causada por complicações de um câncer que o artista enfrentava.
Conhecida como pioneira na música eletrônica, a banda Kraftwerk surgiu no início da década de 1970 na Alemanha e ganhou notoriedade após o lançamento do álbum "Autobahn", em 1974, que se destaca pelo forte uso de sintetizadores. Na época, o disco ficou entre os cinco mais escutados no Reino Unido e nos Estados Unidos.

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Schneider esteve na banda durante 40 anos incluindo períodos de sucesso dos álbuns "Trans Europe Express", de 1977, e "The Man Machine", de 1978. Ele deixou o grupo em 2008. O primeiro prêmio Grammy do Kraftwerk foi conquistado em 2017, na categoria de melhor álbum, com a obra "3-D The Catalog". Três anos antes, o grupo havia sido homenageado na cerimônia.
"Ficamos totalmente arrasados ao saber", escreveram os membros da banda Orchestral Manoeuvres in the Dark, no Twitter.
"Dizer que ele foi massivamente influente e mudou o próprio som da música, ainda é um eufemismo", afirmou também o roteirista Edgar Wright.

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