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Aracy Balabanian testa negativo para Covid-19, diz hospital

A última aparição pública da atriz foi em uma entrevista para Fábio Porchat, em abril, junto do cartunista Mauricio de Souza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 08:25

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 08:25

A atriz Aracy Balabanian
A atriz Aracy Balabanian Crédito: Reprodução/Instagram
Aracy Balabanian, 80, recebeu diagnóstico negativo para a Covid-19, segundo nota enviada pelo hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde a atriz está internada desde segunda (25).
Ela deu entrada no hospital após ter uma crise de insuficiência respiratória e, segundo o hospital, ela continua no CTI (Centro de Terapia Intensiva). O quadro de saúde da atriz, segundo os médicos, inspira cuidados.

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Em 2014, ela já havia sido submetida a uma internação com o quadro de infecção respiratória. A última aparição pública da atriz foi em uma entrevista para Fábio Porchat, em abril, junto do cartunista Mauricio de Souza. Na ocasião, fizeram parte do quarto episódio da live Que História É Essa, Vovó?.

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