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Atriz de 80 anos

Aracy Balabanian é internada com insuficiência respiratória no Rio

A última aparição pública da atriz foi em uma entrevista para Fábio Porchat, em abril, junto do cartunista Mauricio de Souza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 19:00

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 19:00

Aracy Balabanian
Aracy Balabanian Crédito: Reprodução TV Globo
Aos 80 anos, a atriz Aracy Balabanian foi internada em um hospital do Rio de Janeiro após sentir insuficiência respiratória. Segundo boletim médico, o estado de saúde inspira cuidados.
"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian foi internada ontem, dia 25, no CTI, com quadro de insuficiência respiratória. Seu estado de saúde inspira cuidados e a equipe médica está realizando uma série de exames, entre eles o teste de covid-19, ainda sem confirmação do resultado", disse em nota o hospital.
Em 2014, ela já havia sido submetida a uma internação com o quadro de infecção respiratória. A última aparição pública da atriz foi em uma entrevista para Fábio Porchat, em abril, junto do cartunista Mauricio de Souza. Na ocasião, fizeram parte do quarto episódio da live Que História É Essa, Vovó?.

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