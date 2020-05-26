Aracy Balabanian é internada com insuficiência respiratória no Rio

Aracy Balabanian Crédito: Reprodução TV Globo

Aos 80 anos, a atriz Aracy Balabanian foi internada em um hospital do Rio de Janeiro após sentir insuficiência respiratória. Segundo boletim médico, o estado de saúde inspira cuidados.

"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian foi internada ontem, dia 25, no CTI, com quadro de insuficiência respiratória. Seu estado de saúde inspira cuidados e a equipe médica está realizando uma série de exames, entre eles o teste de covid-19, ainda sem confirmação do resultado", disse em nota o hospital.