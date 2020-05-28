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"Trabalha suado"

Pedreiro gato faz sucesso e sonha em ser modelo e entrar em reality

Francisco Albuquerque, de 25 anos, faz sucesso nas redes sociais e exibe corpão em vídeos no Tik Tok; bonitão mora no Paraná tem 1,85 m e pesa 85 quilos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 08:04

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 08:04

Francisco Albuquerque, o pedreiro gato do Paraná
Francisco Albuquerque, o pedreiro gato do Paraná Crédito: Reprodução/Instagram @pedreiromodel
Francisco Albuquerque, de 25 anos, trabalha há dez anos como servente de pedreiro. Durante a quarentena, as pessoas descobrir seu perfil no novo aplicativo chinês Tik Tok e ele explodiu de seguidores. Já são mais de 150 mil fãs e mais de um milhão de curtidas só nesta rede social. No Instagram, o bonitão está perto de conquistar 20 mil seguidores. 
Em entrevista ao portal Uol, o pedreiro gato conta que é chamado de "Pedreiro Model", apelido que surgiu em uma festa. Atualmente ele mora em Campo Largo, no Paraná, e teve a primeira experiência como pedreiro aos 15 anos de idade enquanto reformava a própria casa. 
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Talvez eu já poderia estar postando essa foto em Nova York. Resumo em 3 pontos porque ainda não cheguei lá: . 1?? AUTORESPONSABILIDADE, ainda não cheguei onde queria porque não me esforcei o suficiente. Antes eu nem tentava uma carreira de vida, só empurrava um dia após o outro com a barriga, eu "meio" que queria. Só nos últimos anos quando entendi que dependia de mim e passei a trabalhar duro as coisas começaram a acontecer. . 2?? FÉ, estou falando de acreditar no meu coração. Eu tinha uma mente negativa, pensava que nada daria certo. Quando passei a pensar positivo o universo conspirou a favor. E sim, tem dias que são uma droga, improdutivos, nem sempre estou good vibes. Mas a maior parte do tempo me ocupo com sentimentos positivos que, aliados ao trabalho, me fizeram chegar mais longe do que eu imaginava. Somado a reconexão da espiritualidade (não estou falando de religião, e sim na crença de que uma força maior me ajuda a realizar minha missão). . 3?? MEDO, eu tinha medo de arriscar algo novo. Pavor do fracasso. Hoje o medo é de não fracassar, se eu falhar é sinal que estou tentando e vou aprender pra melhorar na próxima. Quando desisti de uma carreira administrativa de 6 anos para recomeçar do zero tive muito medo, só que fiquei cheio de coragem. Afinal, depois que eu já tinha escolhido perder tudo estava livre para fazer qualquer coisa. Quando seu estado de espírito é esse, como você não vai ter sucesso?... Você já o alcançou! (sim essa frase é um mix do filme Clube da Luta com o livro O Poder do Agora, rsrs) . Ou seja, meu sucesso ou fracasso depende de mim. Claro que vou precisar da ajuda de pessoas no caminho. Mas do que adianta acreditarem no meu potencial se eu não não acreditar?... Por que ter medo de fazer algo novo e passar vergonha ou fracassar? Se meu objetivo é justamente passar por isso para me tornar a cada dia melhor e criar mais empatia com os outros... Talvez eu pudesse ter chego lá antes, mas pra mim não adiantaria nada eu chegar em NY apenas para tirar selfies, sem ter capacidade de escrever esse texto e tentar ajudar outras pessoas a refletirem ?????. . Profissionais do editorial marcados na foto ??. . #reflexão #sonhos #modelo

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"Esse trabalho ajudou muito, aliado a dieta e a exercícios físicos. Ainda estou na luta para deixar o abdômen bem trincado"
Francisco Albuquerque - Pedreiro
Ao Uol, ele confessou: "Tentei a carreira administrativa, trabalhei por seis anos em escritórios. Mas me sentia infeliz e resolvi virar autônomo. Tive vários trabalhos como garçom, vendedor, recreador infantil. Porém os trabalhos eram muito esporádicos e precisava ganhar mais". Hoje, o loiro ganha algo em torno de R$ 1,6 mil por mês. 
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Eu tinha opção de continuar no ar condicionado do escritório e tentar terminar a faculdade... Máximo respeito a quem tem esse sonho, mas isso não é pra mim... . ?????Noix é pobre louco e largou tudo pra sofrer e empreender pelo que ama... Tenho saúde, Deus me dá força e direção...Conto com o apoio da minha mãe e de vocês, vou quebrar qualquer estatística seguindo meu coração. . ?Minha mãe sempre foi julgada por apoiar minha loucura. Mas como ela diz: melhor sujo de cimento e vivo do que com diploma e depressivo no caixão... . ?????Por enquanto ainda sigo no concreto e na moda, até esse jogo virar... Sem pressa, dando 2 passos pra trás para dar 10 na frente... Vamos pra cima! BOM DIA ?? . #pedreiro #modelo #pedreiromodel

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@pedreiromodel

obrigado pela inspiração, 1M de laikes ???? ##pedreiro ##modelo ##façooqueeuquiser

? original sound - pedreiromodel

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Durante o bate-papo, ele também falou que toparia entrar em um reality como "A Fazenda", mas que também tem vontade de outro tipo de programa. "O único que sonho (em participar) é o 'Largados e Pelados' ou algum de sobrevivência na selva", completou.
"Tentando ser modelo, descobri que gosto muito de me comunicar. Sonho em viver como produtor de conteúdo para internet e modelo"
Francisco Albuquerque - Pedreiro
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sovaco de pedreiro raíz ????? . #brazilianmodel #hairstyle #pedreiromodel

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