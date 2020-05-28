Pedreiro gato faz sucesso e sonha em ser modelo e entrar em reality

Francisco Albuquerque, o pedreiro gato do Paraná Crédito: Reprodução/Instagram @pedreiromodel

Francisco Albuquerque, de 25 anos, trabalha há dez anos como servente de pedreiro. Durante a quarentena, as pessoas descobrir seu perfil no novo aplicativo chinês Tik Tok e ele explodiu de seguidores. Já são mais de 150 mil fãs e mais de um milhão de curtidas só nesta rede social. No Instagram, o bonitão está perto de conquistar 20 mil seguidores.

Em entrevista ao portal Uol, o pedreiro gato conta que é chamado de "Pedreiro Model", apelido que surgiu em uma festa. Atualmente ele mora em Campo Largo, no Paraná, e teve a primeira experiência como pedreiro aos 15 anos de idade enquanto reformava a própria casa.

"Esse trabalho ajudou muito, aliado a dieta e a exercícios físicos. Ainda estou na luta para deixar o abdômen bem trincado" Francisco Albuquerque - Pedreiro

Ao Uol, ele confessou: "Tentei a carreira administrativa, trabalhei por seis anos em escritórios. Mas me sentia infeliz e resolvi virar autônomo. Tive vários trabalhos como garçom, vendedor, recreador infantil. Porém os trabalhos eram muito esporádicos e precisava ganhar mais". Hoje, o loiro ganha algo em torno de R$ 1,6 mil por mês.

Durante o bate-papo, ele também falou que toparia entrar em um reality como "A Fazenda", mas que também tem vontade de outro tipo de programa. "O único que sonho (em participar) é o 'Largados e Pelados' ou algum de sobrevivência na selva", completou.