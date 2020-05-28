Fotos: ex-BBB Daniel Lenhardt posa só de sunga e fãs babam: 'Gato'

Daniel Lenhardt, do "BBB 20", realizou um ensaio fotográfico por vídeo assinado pelo fotógrafo Antonio Kaio e opinou sobre as fotos sensuais que elevaram a temperatura da web em entrevista à revista Quem.
"Já tive receio, vergonha, mas depois que eu passei pelo BBB, não tenho mais. Muita gente já viu como eu sou", disse ele à publicação, que mora em Nova Friburgo, região Serrana do Rio de Janeiro.
Ao compartilhar os cliques em suas redes sociais, o bonitão recebeu uma enxurrada de elogios. "Gato", disse uma fã. "É pecado dar zoom? Sou curiosa mesmo", comentou outra. "Obra divina", disse outro internauta.