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Fotos: ex-BBB Daniel Lenhardt posa só de sunga e fãs babam: 'Gato'

Bonitão exibiu o corpo definido e ficou só de sunga em cliques sensuais que levaram os fãs à loucura nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 07:47

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 07:47

O ex-BBB Daniel Lenhardt
O ex-BBB Daniel Lenhardt Crédito: Antonio Kaio
Daniel Lenhardt, do "BBB 20", realizou um ensaio fotográfico por vídeo assinado pelo fotógrafo Antonio Kaio e opinou sobre as fotos sensuais que elevaram a temperatura da web em entrevista à revista Quem. 
"Já tive receio, vergonha, mas depois que eu passei pelo BBB, não tenho mais. Muita gente já viu como eu sou", disse ele à publicação, que mora em Nova Friburgo, região Serrana do Rio de Janeiro. 

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Ao compartilhar os cliques em suas redes sociais, o bonitão recebeu uma enxurrada de elogios. "Gato", disse uma fã. "É pecado dar zoom? Sou curiosa mesmo", comentou outra. "Obra divina", disse outro internauta. 
Ver essa foto no Instagram

Via Face time ? @antoniokaio

Uma publicação compartilhada por Daniel Lenhardt (@daniel_lenhardt) em

Ver essa foto no Instagram

Via Face Time ? @antoniokaio ???

Uma publicação compartilhada por Daniel Lenhardt (@daniel_lenhardt) em

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