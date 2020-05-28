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Vídeo: Zeca Camargo fala sobre saída da Globo: 'Gratidão'

Emissora anunciou a saída do apresentador do 'É De Casa' nesta quarta (27) após 24 anos; acordo foi feito para não renovação de contrato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 07:38

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 07:38

O apresentador Zeca Camargo
O apresentador Zeca Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zecacamargomundo
Rede Globo anunciou nesta quarta (27) a saída de Zeca Camargo da emissora após 24 anos. O jornalista de 57 anos de idade, que passou pelo "Fantástico", "Vídeo Show" e "No Limite" era, atualmente, um dos apresentadores do "É De Casa". 
De acordo com a nota oficial da emissora, o apresentador e a Globo entraram em acordo para não renovar o contrato. "Levo as melhores lembranças desta parceria de 24 anos. Nessa colaboração, celebro a chance preciosa que tive de trabalhar num lugar tão aberto às boas ideias, onde elas ganharam espaço e repercussão", afirmou Zeca. 

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Por meio de suas redes sociais, o jornalista continuou: "Vou abrir com as palavras que fecham esse vídeo que posto agora: por todo esse aprendizado, só tenho gratidão. Tudo que tenho para dizer - e agradecer - sobre esse novo ciclo está aí. Você que me acompanha aqui sabe que tudo que sempre busco são novos horizontes. Que agora, tenho a mais lúcida clareza, se abrem para mim. Coisas boas virão. Sempre. E a gente, claro, continua junto aqui, falando das coisas que iluminam a vida da gente: cultura, viagens, música, livros, sabedoria, vida! É só para que não fique dúvidas: por todo esse aprendizado, só tenho gratidão".  

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