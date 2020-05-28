Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo relacionamento

Piovani diz que sofreu preconceito da sogra, que é 5 anos mais velha

'Nunca tinha sofrido discriminação por idade, mas na minha relação atual eu sofri. Eu sou 20 anos mais velha do que ele (Ofek Malka)', disse, se referindo ao novo namorado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 07:29

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 07:29

A atriz Luana Piovani
A atriz Luana Piovani Crédito: Daryan Dornelles
A atriz Luana Piovani revelou que sofreu preconceito da atual sogra no momento em que foi apresentada a ela. Atualmente, Luana, de 43 anos, namora o jogador de basquete israelense Ofek Malka.
Em papo com a sexóloga Regina Navarro Lins por meio de live, Luana relembrou como foi o primeiro jantar entre ela e a sogra, dez meses atrás.
"Nunca tinha sofrido discriminação por idade, mas na minha relação atual eu sofri. Eu sou 20 anos mais velha do que ele. Sofri preconceito primeiro meu mesmo e depois da mãe dele, uma judia com cinco anos a mais do que eu. Porque ser brasileira já é um carma. Imagina só ele falando para ela que sou brasileira, tenho três filhos e acabei de me separar", disse.

Veja Também

Vídeo: Gizelly Bicalho fala de câncer da avó, depressão e novo programa

Thammy Miranda: "Não queria ser famoso, fui pelo caminho mais fácil"

Socialite capixaba que atacou filha de Gagliasso será julgada à revelia

No jantar, Luana disse que não teve problema e que a sogra foi receptiva. Mas depois ela entendeu melhor o que aconteceu. "O jantar com ela foi maravilhoso, foi gentil, levei presente para ela e para a filha dela. Mas depois com o tempo entendi que ela queria era conferir a 'encomenda' que o filho tinha recebido. Aí começou a dar pitaco. Agora ela acalmou", lembrou.
O jogador, 20 anos mais novo, é judeu e mora em Israel. "Ele é super sério, tímido e reservado. Não sei o que estou fazendo com ele. Na verdade eu sei. Me relacionei demais com gente muito parecida, brasileiro, machista. Agora acabei de descobrir que tem um bando de gente diferente."
O fato de Luana gostar de namorar homens mais novos tem uma explicação que ela mesmo explica. "Para eu me sentir frágil tinha que ter aquela coisa do visual masculino, do aconchego. Então isso que me leva para o peito e o braço forte, para uma pessoa um pouco mais alta", comentou.
Ela completou o raciocínio: "Minha carência tem isso, o colo, a sensação de proteção."
Longe do namorado que mora em Israel, Piovani, que vive em Portugal com os três filhos, já disse que durante a quarentena fez sexo virtual com ele, mas não curtiu a experiência. "Tem uma semana que fiz sexo virtual. Achei péssimo, uma bosta. Preciso de toque. Precisei me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei suando. A gente trabalha com imagem", afirmou.
Ver essa foto no Instagram

Relaçoes e comportamento????

Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados