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Pedro Permuy

Vídeo: Gizelly Bicalho fala de câncer da avó, depressão e novo programa

Ex-BBB capixaba disse que "morreu para depois voltar a viver" após depressão profunda em 2017, desabafou sobre câncer de mama da avó e adiantou novos trabalhos e projetos da carreira

Públicado em 

27 mai 2020 às 08:41
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho
A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: André Rangel
Gizelly Bicalho ficou, sim, famosa por ter participado do “BBB 20”, na Globo. Mas se ela tivesse tido oportunidade, sua própria inteligência a teria tirado do anonimato muito antes. Quem assistiu ao reality ou à entrevista exclusiva que a ex-sister deu à coluna na noite desta terça (26) via live no Instagram de A GAZETA entende sobre o que estamos falando. (Vídeo completo da entrevista disponível no fim desta publicação).
Durante o bate-papo exclusivo, Gizelly falou que está com novo programa de humor, para a web, pronto. Além disso, adiantou em primeira mão que terá um segundo quadro virtual para falar sobre assuntos ligados ao Direito chamado “Plantão Gizelly”, que deve estrear em breve. Todo o conteúdo será publicado em seu canal no IGTV.
Profissionalmente, a capixaba acaba de lançar uma linha de roupas com uma marca capixaba, que, inclusive, teve o primeiro lote (com cerca de 500 unidades) esgotado em 1h41 depois de lançado. Mas Gizelly se prepara também para enfrentar um dos maiores dramas familiares da vida, depois de ter testemunhado a própria mãe ser vítima de agressão do pai dentro de casa: o câncer de mama que acometeu sua avó.

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“Recentemente a notícia foi pior. Não entendo direito, mas (a doença) está no nível quatro. Com novos exames, soubemos que ela precisará remover totalmente a mama, mas a gente já venceu”, disse. A matriarca da família está fazendo acompanhando em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e todo o tratamento deve ser pago pela ex-BBB. “Ela (minha avó) não tem plano de saúde e ganha um salário mínimo. Vou trabalhar muito para poder dar esse suporte para ela”, contou.
A ex-sister também detalhou sobre o quadro de depressão que desenvolveu em dezembro de 2017. À época, Gizelly buscou ajuda médica, se tratou com medicamentos e terapia e confidenciou que durante o confinamento do “BBB” chegou a ter remédios novamente oferecidos pela equipe médica do reality. “Eu tinha falado que eu tinha superado a depressão e eu chorava duas vezes por dia. Meus amigos tinham medo de como eu ficaria lá na casa e todos ficaram impressionados. Elogiaram meu equilíbrio”, disse.
"Você morre para depois voltar a viver. Perdi a vontade de viver em 2017"
Gizelly Bicalho - Advogada e ex-BBB
Atualmente, Gizelly continua fazendo terapia e conquistou novos sonhos à medida que avançou no próprio entendimento. “Quero casar, ter filhos, tenho loja para tomar conta! Meus exames não estão 100%, mas já estou aqui me cuidando”, alertou ela, que conversou com a coluna direto de um instituto de medicina da Enseada do Suá, em Vitória.

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FOTOS

Ainda na noite desta terça (26), a coluna recebeu fotos exclusivas de divulgação das camisetas que Gizelly lançou com uma marca capixaba. As peças estampam frases marcantes que a ex-BBB disse dentro da casa mais vigiada do Brasil, como “Azar no jogo, azar no amor, azar em tudo”. Uma linha de canecas também foi lançada com mais bordões da advogada, como “Eu fico louca de café”.
Igor Sousa e a ex-BBB Gizelly Bicalho em campanha da marca capixaba Origens
Igor Sousa e a ex-BBB Gizelly Bicalho em campanha da marca capixaba Origens Crédito: André Rangel
Igor Sousa e a ex-BBB Gizelly Bicalho em campanha da marca capixaba Origens
Igor Sousa e a ex-BBB Gizelly Bicalho em campanha da marca capixaba Origens Crédito: André Rangel

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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