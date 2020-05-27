Vídeo: Gizelly Bicalho fala de câncer da avó, depressão e novo programa

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: André Rangel

Durante o bate-papo exclusivo, Gizelly falou que está com novo programa de humor, para a web, pronto. Além disso, adiantou em primeira mão que terá um segundo quadro virtual para falar sobre assuntos ligados ao Direito chamado “Plantão Gizelly”, que deve estrear em breve. Todo o conteúdo será publicado em seu canal no IGTV.

Profissionalmente, a capixaba acaba de lançar uma linha de roupas com uma marca capixaba, que, inclusive, teve o primeiro lote (com cerca de 500 unidades) esgotado em 1h41 depois de lançado. Mas Gizelly se prepara também para enfrentar um dos maiores dramas familiares da vida, depois de ter testemunhado a própria mãe ser vítima de agressão do pai dentro de casa : o câncer de mama que acometeu sua avó.

“Recentemente a notícia foi pior. Não entendo direito, mas (a doença) está no nível quatro. Com novos exames, soubemos que ela precisará remover totalmente a mama, mas a gente já venceu”, disse. A matriarca da família está fazendo acompanhando em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e todo o tratamento deve ser pago pela ex-BBB. “Ela (minha avó) não tem plano de saúde e ganha um salário mínimo. Vou trabalhar muito para poder dar esse suporte para ela”, contou.

A ex-sister também detalhou sobre o quadro de depressão que desenvolveu em dezembro de 2017. À época, Gizelly buscou ajuda médica, se tratou com medicamentos e terapia e confidenciou que durante o confinamento do “BBB” chegou a ter remédios novamente oferecidos pela equipe médica do reality. “Eu tinha falado que eu tinha superado a depressão e eu chorava duas vezes por dia. Meus amigos tinham medo de como eu ficaria lá na casa e todos ficaram impressionados. Elogiaram meu equilíbrio”, disse.

"Você morre para depois voltar a viver. Perdi a vontade de viver em 2017" Gizelly Bicalho - Advogada e ex-BBB

Atualmente, Gizelly continua fazendo terapia e conquistou novos sonhos à medida que avançou no próprio entendimento. “Quero casar, ter filhos, tenho loja para tomar conta! Meus exames não estão 100%, mas já estou aqui me cuidando”, alertou ela, que conversou com a coluna direto de um instituto de medicina da Enseada do Suá, em Vitória.

FOTOS

Ainda na noite desta terça (26), a coluna recebeu fotos exclusivas de divulgação das camisetas que Gizelly lançou com uma marca capixaba. As peças estampam frases marcantes que a ex-BBB disse dentro da casa mais vigiada do Brasil, como “Azar no jogo, azar no amor, azar em tudo”. Uma linha de canecas também foi lançada com mais bordões da advogada, como “Eu fico louca de café”.

Igor Sousa e a ex-BBB Gizelly Bicalho em campanha da marca capixaba Origens Crédito: André Rangel