Fernanda Lima diz que pai está em estado grave após Covid-19

A apresentadora Fernanda Lima, 42, respondeu algumas perguntas de fãs nesta quarta-feira (27) em suas redes sociais e afirmou que seu pai está em estado grave, apesar de já estar curado em relação ao novo coronavírus.
"Ele está lutando para viver. A situação é muito grave e delicada ainda, apesar de ele não ter mais Covid-19. Muito triste, mas não perdemos a fé", afirmou ela em sua página no Instagram, agradecendo a preocupação dos fãs com seu pai.
Fernanda já tinha falado sobre a saúde do pai, Cleomar Lima, no mês passado, quando ele teria contraído o novo coronavírus. Na ocasião ela pediu para o pai reagir.
"Já tem quase 30 dias que falamos pela última vez. Ele isolado um quarto de hospital com Covid-19. Parecia sereno, ainda assim senti um certo medo no fundo de seu olhar, embora ele disfarçasse para eu não perceber", afirmou ela.