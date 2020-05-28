Fernanda Lima diz que pai está em estado grave após Covid-19

Fernanda Lima com os filhos, os gêmeos João e Francisco, e o pai, Cleomar Crédito: Instagram/@fernandalima

A apresentadora Fernanda Lima, 42, respondeu algumas perguntas de fãs nesta quarta-feira (27) em suas redes sociais e afirmou que seu pai está em estado grave, apesar de já estar curado em relação ao novo coronavírus.

"Ele está lutando para viver. A situação é muito grave e delicada ainda, apesar de ele não ter mais Covid-19. Muito triste, mas não perdemos a fé", afirmou ela em sua página no Instagram, agradecendo a preocupação dos fãs com seu pai.

Fernanda já tinha falado sobre a saúde do pai, Cleomar Lima, no mês passado, quando ele teria contraído o novo coronavírus. Na ocasião ela pediu para o pai reagir.