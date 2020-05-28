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Saúde

Fernanda Lima diz que pai está em estado grave após Covid-19

Cleomar Lima teria contraído a doença no mês passado, segundo a filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:57

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:57

Fernanda Lima com os filhos, os gêmeos João e Francisco, e o pai, Cleomar
Fernanda Lima com os filhos, os gêmeos João e Francisco, e o pai, Cleomar Crédito: Instagram/@fernandalima
A apresentadora Fernanda Lima, 42, respondeu algumas perguntas de fãs nesta quarta-feira (27) em suas redes sociais e afirmou que seu pai está em estado grave, apesar de já estar curado em relação ao novo coronavírus.
"Ele está lutando para viver. A situação é muito grave e delicada ainda, apesar de ele não ter mais Covid-19. Muito triste, mas não perdemos a fé", afirmou ela em sua página no Instagram, agradecendo a preocupação dos fãs com seu pai.

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Fernanda já tinha falado sobre a saúde do pai, Cleomar Lima, no mês passado, quando ele teria contraído o novo coronavírus. Na ocasião ela pediu para o pai reagir.
"Já tem quase 30 dias que falamos pela última vez. Ele isolado um quarto de hospital com Covid-19. Parecia sereno, ainda assim senti um certo medo no fundo de seu olhar, embora ele disfarçasse para eu não perceber", afirmou ela.

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