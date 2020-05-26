Sikêra Jr. chega em empilhadeira na TV após contrair Covid-19

Curado do coronavírus, Sikêra Jr. invade programa de TV com empilhadeira Crédito: Reprodução

O apresentador Sikêra Jr., 52, voltou ao comando do programa Alerta Nacional (A Crítica/ Rede TV!) nesta segunda-feira (25), após ficar algumas semanas afastado por contrair o novo coronavírus --e fez questão de retornar de uma forma nada discreta. Dirigiu uma empilhadeira até entrar no estúdio do telejornal.

Sikêra Jr. deveria voltar ao programa na quarta (27), mas decidiu antecipar a data, e aproveitou para falar um pouco sobre a doença, ajoelhando para agradecer a Deus por sua recuperação. "Só Deus sabe o que é passar por essa doença. É terrível, terrível, terrível. Só Deus sabe o que eu passei. A tal da Covid-19 é tão miserável", afirmou ele, que chegou a apontar a doença como uma gripe antes.

"Algumas pessoas disseram 'ele pagou com a língua, subestimou a doença'. Eu achei realmente que era uma coisa mais simples, não é! Mas vou manter minha palavra, se você pode ficar em casa, fique. Se você não pode, faça como eu e vai trabalhar. Ninguém pode morrer de fome nesse país."

Sikêra Jr (@sikerajr) faz relato emocionante sobre sua recuperação do novo coronavírus: Só Deus sabe o que eu passei #AlertaNacional pic.twitter.com/TeWVg86NTj — RedeTV! (@RedeTV) May 25, 2020

Em entrevista ao site F5, ainda em casa, Sikêra Jr. afirmou que teve medo durante a doença, mas que ela o motivou a se cuidar mais: "Tenho um filho de três anos e uma neta de três anos, olhava para eles e pensava no futuro deles sem pai, sem avô. Agora eu me exercito, tenho alimentação balanceada", disse.

Toda a família do apresentador contraiu a Covid-19, mas o estado de saúde dele foi o mais grave. Uma foto dele usando máscara de oxigênio em sua cama acabou viralizando durante o tempo em casa, o que ele não gostou. Segundo ele, foi tratamento padrão e ele não chegou a ter comprometimento dos pulmões.