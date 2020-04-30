Sikêra Junior se recupera após passar mal, e filha reclama de fake news

O apresentador Sikêra Júnior Crédito: Divulgação

O apresentador Sikêra Junior, 52, afastado temporariamente do programa Alerta Nacional (A Crítica/Rede TV!), continua em recuperação, em sua casa, após ter passado mal na semana passada. Segundo sua assessoria, ele ainda aguarda a contraprova do teste para Covid-19.

O primeiro exame feito pelo jornalista deu negativo, mas as especulações sobre seu estado de saúde aumentaram nesta quarta-feira (29), após um programa de rádio do Amazonas afirmar que ele está em estado grave, "com os dois pulmões comprometidos", o que sua assessoria e família negam.

"Já não basta meu pai estar em casa doente, se recuperando. Fica o tempo todo saindo notícias de que ele está no hospital, internado, com o pulmão comprometido. Não tenho paciência, só vim aqui desmentir: ele não está no hospital, não está com o pulmão comprometido", afirmou sua filha Larissa Siqueira.

A jovem ainda completou, em um vídeo publicado em seus Stories [ferramente que disponibiliza fotos e vídeos por 24 horas no Instagram], que as pessoas, em vez de divulgar fake news, deveriam usar esse tempo para orar. Segundo ela, seu pai deverá se posicionar sobre seu estado de saúde no programa desta quarta.

Sikêra Junior fez uma aparição ao vivo no Alerta Nacional da última quinta-feira (23), de casa, para falar que estava com uma gripe e que voltaria na segunda (27), o que não aconteceu.

CARREIRA

A estreia de Sikêra Júnior com o Alerta Nacional na RedeTV, no início de 2020, mais que triplicou a audiência do horário da emissora em São Paulo. Segundo apuração do F5, dados prévios de Ibope mostram que o programa chegou a dar pico de 1,7 pontos. A média ficou um pouco acima de 1 ponto, de acordo com a prévia.