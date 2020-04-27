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Thaynara OG revela morte de amiga vítima da Covid-19: 'Assustada'

Influenciadora fez apelo para que as pessoas fiquem em casa sempre que for possível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:17

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:17

Thaynara OG fala sobre amiga que morreu vítima da Covid-19
Thaynara OG fala sobre amiga que morreu vítima da Covid-19 Crédito: Instagram/thayanarao
Thaynara OG, 28, contou ter perdido uma amiga devido ao novo coronavírus. Segundo o relato dela, a jovem, que era a melhor amiga de sua irmã, Ludmila, tinha apenas 22 anos e não pertencia a grupo de risco algum. "Essa semana falei que tivemos dias difíceis e que quando eu estivesse pronta para conversar, viria aqui. Lud, infelizmente, perdeu a melhor amiga dela desde São Luís (MA)".
A influenciadora continuou o desabafo pedindo para que quem pudesse permanecesse em casa. Ela afirmou que as pessoas que moram com ela só saem à rua em casos de extrema necessidade. "Vi uma frase que dizia assim: 'Não deixe para se proteger quando os mortos forem os seus mortos'. É muito triste. Estou muito assustada", revelou, emocionada.
Thaynara encerrou o desabafo lembrando que a quarentena não é momento para festas e reuniões e que a forma como a doença vai reagir a cada pessoa que for contaminada "é um sorteio". Ela finalizou apelando novamente para que as pessoas mantenham o isolamento social. "Vamos nos separar fisicamente agora para logo abraçarmos aqueles que amamos".
Em março, a influenciadora comemorou mais um ano de vida em meio à pandemia. "Um aniversário um pouco diferente, sem receber o abraço dos meus pais e amigos, sem fazer uma produção especial pra bater perna, fora da minha cidade, mas muito feliz por completar mais um ano de vida, pois a vida pode ser celebrada todos os dias".

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Nem o namorado de Thaynara, o sertanejo Gustavo Mioto, participou da comemoração. Com a distância, o cantor fez uma declaração para a amada em suas redes sociais. "Aniversário da bichinha, que tá escondida em casa, e dessa vez, não vai dar pra dar parabéns pessoalmente, mas gostaria de dizer que ela é tipo aquela brisa boa que a gente fecha o olho e sorri, tipo água na boca seca, ou aquela sensação de chegar em casa", celebrou Mioto.

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