Thaynara OG revela morte de amiga vítima da Covid-19: 'Assustada'

Thaynara OG fala sobre amiga que morreu vítima da Covid-19 Crédito: Instagram/thayanarao

Thaynara OG, 28, contou ter perdido uma amiga devido ao novo coronavírus. Segundo o relato dela, a jovem, que era a melhor amiga de sua irmã, Ludmila, tinha apenas 22 anos e não pertencia a grupo de risco algum. "Essa semana falei que tivemos dias difíceis e que quando eu estivesse pronta para conversar, viria aqui. Lud, infelizmente, perdeu a melhor amiga dela desde São Luís (MA)".

A influenciadora continuou o desabafo pedindo para que quem pudesse permanecesse em casa. Ela afirmou que as pessoas que moram com ela só saem à rua em casos de extrema necessidade. "Vi uma frase que dizia assim: 'Não deixe para se proteger quando os mortos forem os seus mortos'. É muito triste. Estou muito assustada", revelou, emocionada.

Thaynara encerrou o desabafo lembrando que a quarentena não é momento para festas e reuniões e que a forma como a doença vai reagir a cada pessoa que for contaminada "é um sorteio". Ela finalizou apelando novamente para que as pessoas mantenham o isolamento social. "Vamos nos separar fisicamente agora para logo abraçarmos aqueles que amamos".

Em março, a influenciadora comemorou mais um ano de vida em meio à pandemia. "Um aniversário um pouco diferente, sem receber o abraço dos meus pais e amigos, sem fazer uma produção especial pra bater perna, fora da minha cidade, mas muito feliz por completar mais um ano de vida, pois a vida pode ser celebrada todos os dias".