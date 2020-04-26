Tom Hanks e Rita Wilson doam sangue para pesquisa após covid-19

Tom Hanks e Rita Wilson decidiram doar sangue após estarem curados do novo coronavírus. O casal foi diagnosticado com a covid-19 em março deste ano.

Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson Crédito: Joel Ryan/Invision/AP

No Brasil, Fernanda Paes Leme também decidiu procurar um centro de pesquisa para oferecer o plasma para doação. A atriz foi diagnosticada com o novo coronavírus há mais de um mês e também está curada.

Em entrevista ao podcast Wait Wait Don't Tell Me, Tom Hanks disse que ele e a esposa foram procurados para fazerem a doação de plasma: "Feliz por poder ajudar na luta contra a covid-19, que já matou mais de duzentas mil pessoas no mundo", afirmou.