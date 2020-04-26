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Tom Hanks e Rita Wilson doam sangue para pesquisa após covid-19

'Feliz por poder ajudar na luta contra a covid-19, que já matou mais de duzentas mil pessoas no mundo', disse o ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 17:01

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 17:01

Tom Hanks e Rita Wilson decidiram doar sangue após estarem curados do novo coronavírus. O casal foi diagnosticado com a covid-19 em março deste ano.
Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson
Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson Crédito: Joel Ryan/Invision/AP
No Brasil, Fernanda Paes Leme também decidiu procurar um centro de pesquisa para oferecer o plasma para doação. A atriz foi diagnosticada com o novo coronavírus há mais de um mês e também está curada.
Em entrevista ao podcast Wait Wait Don't Tell Me, Tom Hanks disse que ele e a esposa foram procurados para fazerem a doação de plasma: "Feliz por poder ajudar na luta contra a covid-19, que já matou mais de duzentas mil pessoas no mundo", afirmou.

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As pessoas que se contaminaram por covid-19 desenvolvem anticorpos no seu plasma que podem ser úteis para ajudar na recuperação de pessoas com formas mais graves da doença. A chamada transferência passiva de imunidade, ou seja, técnica de transferir plasma de pessoas já curadas para doentes está sendo avaliada por institutos de pesquisas.

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