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Covid-19

Sertanejo Mariano volta a abraçar a mãe após se curar do coronavírus

Dupla de Munhoz publicou momento nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 10:11

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 10:11

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz
O cantor Mariano, da dupla com Munhoz Crédito: Instagram/mariano
O cantor Mariano, que em março foi diagnosticado com o coronavírus, conseguiu dar um abraço na mãe após se curar da doença. O momento foi registrado nas redes sociais.
"Depois de mais de cem dias longe, o maior amor do mundo", escreveu ele na legenda. A mãe também ficou emocionada. "Estava roxa! Achei que esse dia não fosse chegar. Não estava aguentando mais", disse.
Nos comentários, muitos fãs e famosos elogiaram o momento em família. Dentre eles estavam os cantor Cesar Menotti, Fiduma, o humorista Tom Cavalcante e a cantora Paula Mattos.
No dia 30 de março o cantor Mariano revelava por meio de suas redes sociais que havia contraído o novo coronavírus.

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"Infelizmente, saiu o resultado do meu exame, e eu também fui detectado positivo para a Covid-19. Mas eu estou bem, não estou com sintomas fortes, estou bem tranquilo", disse.
Mariano afirmou também que o seu irmão (cujo nome não foi divulgado) teve alguns sintomas ao longo da semana, e teve de ser internado na ocasião.

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