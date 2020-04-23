Sertanejo Mariano volta a abraçar a mãe após se curar do coronavírus

O cantor Mariano, que em março foi diagnosticado com o coronavírus, conseguiu dar um abraço na mãe após se curar da doença. O momento foi registrado nas redes sociais.
"Depois de mais de cem dias longe, o maior amor do mundo", escreveu ele na legenda. A mãe também ficou emocionada. "Estava roxa! Achei que esse dia não fosse chegar. Não estava aguentando mais", disse.
Nos comentários, muitos fãs e famosos elogiaram o momento em família. Dentre eles estavam os cantor Cesar Menotti, Fiduma, o humorista Tom Cavalcante e a cantora Paula Mattos.
No dia 30 de março o cantor Mariano revelava por meio de suas redes sociais que havia contraído o novo coronavírus.
"Infelizmente, saiu o resultado do meu exame, e eu também fui detectado positivo para a Covid-19. Mas eu estou bem, não estou com sintomas fortes, estou bem tranquilo", disse.
Mariano afirmou também que o seu irmão (cujo nome não foi divulgado) teve alguns sintomas ao longo da semana, e teve de ser internado na ocasião.