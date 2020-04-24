Coronavírus: RedeTV! afasta Sikêra Jr. por suspeita de contaminação

O jornalista Sikêra Júnior Crédito: Divulgação

Depois de passar mal enquanto apresentava o "Alerta Nacional", Sikêra Jr. foi afastado por tempo indeterminado. Segundo o colunista Leo Dias, a decisão foi tomada pela cúpula da TV A Crítica (filiada da RedeTV no Amazonas) pois o jornalista apresentou diversos sintomas do novo coronavírus.

Aos 53 anos, José Siqueira Barros Júnior está no grupo de risco pois é cardíaco, chegando a ter sofrido um infarto. De acordo com a publicação, o jornalístico será comandado por Mayara Rocha e Emanoel Cardoso nos próximos dias.