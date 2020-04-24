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Televisão

Coronavírus: RedeTV! afasta Sikêra Jr. por suspeita de contaminação

Apresentador do Alerta Nacional passou mal durante o programa na última quarta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:36

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:36

O jornalista Sikêra Júnior
O jornalista Sikêra Júnior Crédito: Divulgação
Depois de passar mal enquanto apresentava o "Alerta Nacional", Sikêra Jr. foi afastado por tempo indeterminado. Segundo o colunista Leo Dias, a decisão foi tomada pela cúpula da TV A Crítica (filiada da RedeTV no Amazonas) pois o jornalista apresentou diversos sintomas do novo coronavírus.
Aos 53 anos, José Siqueira Barros Júnior está no grupo de risco pois é cardíaco, chegando a ter sofrido um infarto. De acordo com a publicação, o jornalístico será comandado por Mayara Rocha e Emanoel Cardoso nos próximos dias.
Segundo Leo Dias, a direção da RedeTV! vê o afastamento com preocupação pois acredita que Sikêra que mantém a audiência da atração.

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