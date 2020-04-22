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Solidariedade

Cantor Sorocaba doa 1,9 mil testes de coronavírus para hospitais

Segundo equipe do sertanejo, material será distribuído para cinco instituições no Estado de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:27

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:27

O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando Zor
O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando Zor Crédito: Cade Fernandes
O cantor Sorocaba, que faz dupla com o Fernando, encabeçou uma campanha solidária e arrecadou uma quantia (não divulgada) que, segundo ele, permitiu a compra de 1,9 mil testes rápidos de detecção do novo coronavírus.
A equipe do cantor afirma que o material será distribuído em cinco hospitais espalhados pelo Estado de São Paulo: Dois Vizinhos, centro médico da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Santa Casa de Rio Claro, hospital de Amor, em Barretos, e a instituição Rainha da Paz, voltada para crianças com deficiências.

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O sertanejo batizou a campanha como "Sorocaba e amigos X covid-19" e está empenhado nela desde o começo de abril. Em apenas dois dias, ele havia arrecadado cerca de R$ 200 mil. Segundo o músico, o dinheiro seria revertido para "hospitais das áreas mais afetadas para testarem os funcionários que trabalham na linha de frente ao combate do vírus".
No último sábado, 18, Fernando e Sorocaba fizeram uma live e demonstraram solidariedade aos infectados, às famílias de pessoas mortas pela covid-19 e aos profissionais que estão na linha de frente da doença.

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