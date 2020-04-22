Cantor Sorocaba doa 1,9 mil testes de coronavírus para hospitais

O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando Zor Crédito: Cade Fernandes

O cantor Sorocaba, que faz dupla com o Fernando, encabeçou uma campanha solidária e arrecadou uma quantia (não divulgada) que, segundo ele, permitiu a compra de 1,9 mil testes rápidos de detecção do novo coronavírus.

A equipe do cantor afirma que o material será distribuído em cinco hospitais espalhados pelo Estado de São Paulo: Dois Vizinhos, centro médico da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Santa Casa de Rio Claro, hospital de Amor, em Barretos, e a instituição Rainha da Paz, voltada para crianças com deficiências.

O sertanejo batizou a campanha como "Sorocaba e amigos X covid-19" e está empenhado nela desde o começo de abril. Em apenas dois dias, ele havia arrecadado cerca de R$ 200 mil. Segundo o músico, o dinheiro seria revertido para "hospitais das áreas mais afetadas para testarem os funcionários que trabalham na linha de frente ao combate do vírus".