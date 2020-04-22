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Marido de repórter aparece nu no banheiro durante exibição de live nos EUA

Emissora americana cortou a cena ao vivo assim que se deu conta; objeto íntimo ao fundo chamou atenção dos telespectadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:23

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:23

Repórter Melinda Meza faz transmissão de casa e deixa escapar marido nu tomando banho
Repórter Melinda Meza faz transmissão de casa e deixa escapar marido nu tomando banho Crédito: Reprodução
A pandemia do coronavírus está deixando muitos profissionais em casa, inclusive os da imprensa, o que requer atenção redobrada para não mostrar objetos pessoais ou ser atrapalhado por familiares durante a exibição na TV.
Esse cuidado, no entanto, não passou pela cabeça da jornalista Melinda Meza da Califórnia, nos Estados Unidos. A repórter da emissora americana NBC apareceu de sua casa falando sobre como cuidar dos cabelos longe dos salões de beleza. Mas, enquanto cortava a franja, seu marido apareceu pelado no box do banheiro - canto superior direito da tela. Internautas também especularam que um objeto rosa em cima do gabinete do banheiro era um vibrador sexual.

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Logo que a equipe da emissora percebeu a gafe, cortou a gravação de Melinda, mas a internet não perdoou. Os poucos segundos de vídeo já renderam mais de 1,2 milhão de visualizações no YouTube, e telespectadores comentaram a situação no Twitter.
"Vou admitir, eu estava olhando para o vibrador, mas encontrei alguém lá [o homem pelado]", escreveu uma internauta. "Essa mulher fez uma live excitante na TV", brincou outra.

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