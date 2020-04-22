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Levantando fundos

Contra o coronavírus, 'Friends' rifam oportunidade de acompanhar gravações

Após 16 anos elenco da série terá reencontro especial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 09:05

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 09:05

Elenco de Friends
Elenco de Friends Crédito: Divulgação
Após 16 anos de espera, o elenco de "Friends" vai se reunir em um especial para a HBO. E fãs sortudos vão poder acompanhar as gravações. Os atores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer divulgaram nesta terça-feira (21) que estão rifando esse prêmio como forma de levantar fundos para entidades que ajudam pessoas afetadas pela crise provocada pelo novo coronavírus nos Estados Unidos.
Para participar é preciso entrar no site AllInChallenge.com e fazer uma doação. Não foi informado quando o resultado da ação será divulgado.
"Estamos muito animados em participar do desafio da All In para ajudar a manter as pessoas alimentadas e saudáveis durante esse período. Convidamos você e cinco de seus amigos para se juntar a nós seis no palco. Seja nosso convidado pessoal na plateia para gravar nossa reunião, enquanto relembramos o show e comemoramos toda a diversão que tivemos... e obter toda a experiência VIP de Friends no Warner Bros Studio Tour. Esperamos que isso traga um pouco de alegria e algo pelo que esperar. Vá para AllInChallenge.com para entrar e doe o que puder. Cada dólar conta.", escreveram os atores em posts nas suas redes sociais.
Jennifer Aniston, a eterna Rachel Green, acrescentou: "Mal posso esperar para conhecer e abraçar vocês quando tudo acabar. Até então, continue a receber chamadas, telefonar, mandar DMs e enviar mensagens de texto para seus amigos e familiares. Temos que ficar conectados."
Ver essa foto no Instagram

Hi guys ?? ??? ? Were so excited to join the ALL IN challenge to help keep people fed and healthy during this time. ? ? Were inviting you and five of YOUR friends to join the six of us on Stage 24. Be our personal guests in the audience for the taping of our @HBOMAX reunion, as we reminisce about the show and celebrate all the fun we had ? ... and get the whole Friends VIP experience on the Warner Bros. Studio Tour.? ? We hope this brings a little joy, and something to look forward to. Go to AllInChallenge.com to enter... and donate whatever you can - $10, $25 - every dollar counts. 100% of proceeds will go to @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica and #AmericasFoodFund which benefits @feedingamerica and @wckitchen. ? Cant wait to meet and hug you guys when this is all over ? Until then, keep Facetiming, calling, DMing, and texting your friends and family. We gotta stay connected ??

Uma publicação compartilhada por Jennifer Aniston (@jenniferaniston) em

A reunião especial de "Friends" teve as gravações adiadas para maio por causa da pandemia. O reencontro foi confirmado em fevereiro, e estava programado para ir ao ar no lançamento da plataforma de streaming HBO Max, em maio.

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