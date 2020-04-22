Contra o coronavírus, 'Friends' rifam oportunidade de acompanhar gravações

Elenco de Friends Crédito: Divulgação

Após 16 anos de espera, o elenco de "Friends" vai se reunir em um especial para a HBO. E fãs sortudos vão poder acompanhar as gravações. Os atores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer divulgaram nesta terça-feira (21) que estão rifando esse prêmio como forma de levantar fundos para entidades que ajudam pessoas afetadas pela crise provocada pelo novo coronavírus nos Estados Unidos.

Para participar é preciso entrar no site AllInChallenge.com e fazer uma doação. Não foi informado quando o resultado da ação será divulgado.

"Estamos muito animados em participar do desafio da All In para ajudar a manter as pessoas alimentadas e saudáveis durante esse período. Convidamos você e cinco de seus amigos para se juntar a nós seis no palco. Seja nosso convidado pessoal na plateia para gravar nossa reunião, enquanto relembramos o show e comemoramos toda a diversão que tivemos... e obter toda a experiência VIP de Friends no Warner Bros Studio Tour. Esperamos que isso traga um pouco de alegria e algo pelo que esperar. Vá para AllInChallenge.com para entrar e doe o que puder. Cada dólar conta.", escreveram os atores em posts nas suas redes sociais.

Jennifer Aniston, a eterna Rachel Green, acrescentou: "Mal posso esperar para conhecer e abraçar vocês quando tudo acabar. Até então, continue a receber chamadas, telefonar, mandar DMs e enviar mensagens de texto para seus amigos e familiares. Temos que ficar conectados."